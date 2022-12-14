Жители попадающих под снос домов в Екатеринбурге отказались продавать квартиры

По его словам, в оценку помещений на улице Заводская, 30 и 15 (корпуса 6 и 7) в 2022 году заложено 5 миллионов рублей. Еще 100 миллионов были предназначены для выкупа помещений на улице Татищева. Однако было выкуплено только два помещения на 10 миллионов рублей. Далее, по словам Гейко, уже начинаются суды. В следующем году планируется выкупать улицу Татищева, пишет «Коммерсант».

Ранее стало известно, что улица Татищева будет расширена от Красноуральской до Викулова. Поэтому часть пятиэтажного дома на улице Заводская, 30 попала под снос. Изъять планируется 45 квартир. Также будут снесены 7 корпусов на улице Заводская 15А и дома на Татищева 69, 63, 67А, 65. Также говорилось, что на выкуп требуется около 500 миллионов рублей.