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Жительница Екатеринбурга чуть не погибла под колесами поезда

Сегодня, 11:37
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местная жительница отсудила 100 тысяч рублей у РЖД. Деньги она получила в качестве компенсации за чуть не случившуюся трагедию в январе.

Тогда гражданка переходила через железнодорожные пути на станции Хуторята. Она не заметила, что к ней приближается поезд. Когда состав был близко к женщине, из громкоговорителя раздались слова о том, что пешеход в опасности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Тогда женщина отделалась переломами и испугом - электричка задела ее по касательной. Медики признали, что пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью. Суд встал на ее сторону, после чего РЖД выплатил ей 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отсудила у авиакомпании 333 тысячи рублей за задержку рейса. Самолет опоздал на 1,5 часа, но из-за этого у женщины сорвалось путешествие с семьей.

333 тысячи отсудила у авиакомпании жительница Екатеринбурга за 1,5 часовую задержку
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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#РЖД#Иск#Суд#Деньги
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