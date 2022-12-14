Жительница Екатеринбурга чуть не погибла под колесами поезда

Тогда гражданка переходила через железнодорожные пути на станции Хуторята. Она не заметила, что к ней приближается поезд. Когда состав был близко к женщине, из громкоговорителя раздались слова о том, что пешеход в опасности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Тогда женщина отделалась переломами и испугом - электричка задела ее по касательной. Медики признали, что пешеходу был причинен тяжкий вред здоровью. Суд встал на ее сторону, после чего РЖД выплатил ей 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга отсудила у авиакомпании 333 тысячи рублей за задержку рейса. Самолет опоздал на 1,5 часа, но из-за этого у женщины сорвалось путешествие с семьей.