Жительница Екатеринбурга чуть не погибла под колесами поезда

Тогда гражданка переходила через железнодорожные пути на станции Хуторята. Она не заметила, что к ней приближается поезд. Когда состав был близко к женщине, из громкоговорителя раздались слова о том, что пешеход в опасности, сообщает Уральская транспортная прокуратура.