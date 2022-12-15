150 детей эвакуировано из поликлиники из-за пожара в Екатеринбурге

Клубы дыма жители видели возле здания детской поликлиники №13. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Приехавшие на место спасатели выяснили, что горит не сама поликлиника, а две машины на парковке возле. Еще до приезда пожарных из помещения сами эвакуировались 300 человек, среди которых примерно половина – несовершеннолетние.
Через 16 минут после того, как пожарным поступил сигнал о воспламенении, пламя было локализовано. В тушении были задействованы пожарные машины и десять огнеборцев. Пострадавших нет.