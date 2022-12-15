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150 детей эвакуировано из поликлиники из-за пожара в Екатеринбурге

Сегодня, 11:24
Фото: 1MI
Из-за пожара из поликлиники в Екатеринбурге эвакуировали 150 детей. ЧП случилось 15 декабря на улице Буторина.

Клубы дыма жители видели возле здания детской поликлиники №13. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Приехавшие на место спасатели выяснили, что горит не сама поликлиника, а две машины на парковке возле. Еще до приезда пожарных из помещения сами эвакуировались 300 человек, среди которых примерно половина – несовершеннолетние.

Через 16 минут после того, как пожарным поступил сигнал о воспламенении, пламя было локализовано. В тушении были задействованы пожарные машины и десять огнеборцев. Пострадавших нет.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Пламя#Эвакуация#Дым#Елена Озерова
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