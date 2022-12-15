50 тысяч уральских пельменей отправят в зону СВО

Инициатором необычной акции помощи выступил глава поселка Басьяновский Свердловской области Сергей Хорольский. В заготовке пельменей приняли участие местные жители и подростки детского дома Верхней Салды. За 6 дней удалось налепить 50 000 пельменей. Общий вес новогоднего подарка военнослужащим — 500 килограммов.
Для производства такого количества традиционного уральского полуфабриката было потрачено 140 килограммов фарша и более 100 килограммов муки.
В канун Нового года так важно напомнить нашим воинам о домашнем тепле. Сейчас они несут службу в тысячах километрах отсюда, но дома ждут родные и близкие. И один из способов помочь солдатам легче пережить разлуку с домашними — накормить их знаменитыми уральскими пельменями, — цитирует главу поселка директор детского дома Верхней Салды Наталья Нигамедьянова, чьи воспитанники также принимали участие в акции.
Первую партию самолепных пельменей в количестве 3000 штук доставят в зону проведения СВО до Нового года.