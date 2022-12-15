50 тысяч уральских пельменей отправят в зону СВО

Жители поселка Басьяновский Свердловской области налепили пятьдесят тысяч пельменей для солдат, находящихся в зоне проведения СВО. Первая партия в 3000 самолепных пельменей отправится с гуманитарным грузом в ближайшее время.

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