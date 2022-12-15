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50 тысяч уральских пельменей отправят в зону СВО

Сегодня, 03:01
Фото: Леся Манаева / Старина в ВК Натальи Нигамедьяновой
Жители поселка Басьяновский Свердловской области налепили пятьдесят тысяч пельменей для солдат, находящихся в зоне проведения СВО. Первая партия в 3000 самолепных пельменей отправится с гуманитарным грузом в ближайшее время.

Инициатором необычной акции помощи выступил глава поселка Басьяновский Свердловской области Сергей Хорольский. В заготовке пельменей приняли участие местные жители и подростки детского дома Верхней Салды. За 6 дней удалось налепить 50 000 пельменей. Общий вес новогоднего подарка военнослужащим — 500 килограммов.

Фото: Леся Манаева / Старина в ВК Натальи Нигамедьяновой

Для производства такого количества традиционного уральского полуфабриката было потрачено 140 килограммов фарша и более 100 килограммов муки.

В канун Нового года так важно напомнить нашим воинам о домашнем тепле. Сейчас они несут службу в тысячах километрах отсюда, но дома ждут родные и близкие. И один из способов помочь солдатам легче пережить разлуку с домашними — накормить их знаменитыми уральскими пельменями, — цитирует главу поселка директор детского дома Верхней Салды Наталья Нигамедьянова, чьи воспитанники также принимали участие в акции.

Первую партию самолепных пельменей в количестве 3000 штук доставят в зону проведения СВО до Нового года.

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