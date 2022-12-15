Андрей Воробьев рассказал о праздновании Нового года в Подмосковье

Губернатор области отметил, что масштабных мероприятий не будет. Не планируются также салюты и фейерверки, хотя отдельно взятым жителям региона власти не могут запретить запускать их. Много представлений пройдет для детей, в том числе речь идет о елках в муниципалитетах. В большом зале «Крокуса», рассчитанном на 6,5 тысячи зрителей, состоится представление для детей участников военной спецоперации, пишет riamo.ru.
Как отметил губернатор, все отели, музеи, парки, выставки, спорткомплексы уже всё подготовили для отдыха посетителей.
Традиционная акция «Стань Дедом Морозом!» нынче посвящена детям из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Губернатор рассказал, что на этих территориях проживает 1200 детей, оставшихся без родителей. Через интернет-портал «Добродел» любой житель Московской области может сделать им подарки.
Министр культуры и туризма МО Василий Кузнецов в рамках пресс-конференции в ТАСС рассказал о мероприятиях, которые организаторы подготовили для проведения зимнего сезона в регионе. В основном они ориентированы на семьи с детьми. Большая часть мероприятий будет проводиться в камерном формате.
Кузнецов также рассказал о 100 новогодних представлениях, которые пройдут в подмосковных государственных театрах. Свыше 300 спектаклей состоится в муниципальных театрах области и более 3 тысяч мероприятий для детей и их родителей пройдет в домах культуры Подмосковья.