Андрей Воробьев рассказал о праздновании Нового года в Подмосковье

Губернатор области отметил, что масштабных мероприятий не будет. Не планируются также салюты и фейерверки, хотя отдельно взятым жителям региона власти не могут запретить запускать их. Много представлений пройдет для детей, в том числе речь идет о елках в муниципалитетах. В большом зале «Крокуса», рассчитанном на 6,5 тысячи зрителей, состоится представление для детей участников военной спецоперации, пишет riamo.ru.