Более тысячи школьников Нижнего Тагила отдохнут зимой в лагерях

Отдых для тагильских школьников будет организован в лагерях «Уральский огонек», «Антоновский» и детский оздоровительный центр «Звездный». Продолжительность смен составит 8 дней — с 30 декабря по 6 января.
В данных учреждениях отдохнет 533 учащихся в возрасте от 6,5 до 17 лет. В настоящее время все путевки распределены, смены сформированы.
Детям из многодетных семей и детям, которые нуждаются в социальной поддержке, будут предоставлены 20 путевок от общего количества — бесплатно, — сообщила заместитель начальника управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.
Лагеря с дневным пребыванием открыты в Дзержинском дворце творчества, Детско-юношеском центре «Мир», Домах творчества Ленинского и Тагилстроевского района и при школе № 66 в Тагилстроевском районе. В данных учреждениях отдохнут 475 детей. Продолжительность смен будет составлять 5 дней. В организацию отдыха детей будут проводится досуговые, развлекательные, познавательные мероприятия.
Планируются новогодние и развлекательные мероприятия для создания праздничной атмосферы и наполнения каникул ребят праздничными событиями. Все это будет проводиться с элементами присутствия Деда Мороза, Снегурочки и подарками, — пояснила Татьяна Гура.
Отдых детей будет организован с применением санитарных и противоэпидемических мер. В настоящее время все загородные оздоровительные организации обеспечены антисептическими, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.
Заключены договоры на обеспечение питанием отдыхающих, питьевого режима и прочие расходы которые связаны с отдыхом детей в лагерях. Учреждения готовы принять детей, — отметила замначальника.
В управлении образования отметили, что зимний отдых менее распространен среди школьников, нежели летний. Так, в летний период спрос на путевки в загородные лагеря был более 10 тысяч. Зимой дети чаще остаются в семейном кругу. Запросов больше чем на 533 путевки не было.