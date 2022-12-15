Более тысячи школьников Нижнего Тагила отдохнут зимой в лагерях

В управлении образования отметили, что зимний отдых менее распространен среди школьников, нежели летний. Так, в летний период спрос на путевки в загородные лагеря был более 10 тысяч. Зимой дети чаще остаются в семейном кругу. Запросов больше чем на 533 путевки не было.