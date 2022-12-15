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Через три дня после вакцинации скончалась 25-летняя жительница Екатеринбурга

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
Через три дня после прививки от коронавируса от сердечного приступа скончалась 25-летняя врач-стоматолог. Она умерла 9 декабря.

Девушка работала в Красноуфимской стоматологической поликлинике. Её звали Екатерина. О гибели доктора сообщается на сайте стоматологической поликлиники.

Коллеги умершей добавили, что Екатерина росла как профессионал. Также она была очень добрым и отзывчивым человеком.

Девушка планировала окончить ординатуру и развиваться с своей профессии. Для того, чтобы набраться опыта, Екатерина отправилась в больницу Красноуфимска. Здесь ей сказали, что не допустят ее до работы. Девушка сделала прививку, а через три дня скончалась от сердечного приступа.

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#Происшествия#Новости УрФО#Прививка#Смерть#Стоматолог#Елена Озерова
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