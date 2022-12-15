Через три дня после вакцинации скончалась 25-летняя жительница Екатеринбурга

Девушка работала в Красноуфимской стоматологической поликлинике. Её звали Екатерина. О гибели доктора сообщается на сайте стоматологической поликлиники.
Коллеги умершей добавили, что Екатерина росла как профессионал. Также она была очень добрым и отзывчивым человеком.
Девушка планировала окончить ординатуру и развиваться с своей профессии. Для того, чтобы набраться опыта, Екатерина отправилась в больницу Красноуфимска. Здесь ей сказали, что не допустят ее до работы. Девушка сделала прививку, а через три дня скончалась от сердечного приступа.