Через три дня после вакцинации скончалась 25-летняя жительница Екатеринбурга

Девушка планировала окончить ординатуру и развиваться с своей профессии. Для того, чтобы набраться опыта, Екатерина отправилась в больницу Красноуфимска. Здесь ей сказали, что не допустят ее до работы. Девушка сделала прививку, а через три дня скончалась от сердечного приступа.