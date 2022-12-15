Четыре врача сгорели в «скорой» после страшного ДТП под Томском

В результате ДТП на трассе в Томской области погибли 4 человека, один пострадал. Как сообщили в региональной прокуратуре, днем на автодороге Томск–Мариинск после лобового столкновения загорелись самосвал и карета «скорой помощи». Выбраться из салона водитель и пассажиры не смогли.
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Лариса Белоцерковцева опубликовала на своей странице соцсети вКонтакте имена погибших:
Информацию о погибших подтвердили в пресс-службе администрации Томской области. Пациентка, к которой направлялись врачи, позже была доставлена в областной центр санитарной авиацией.
Очевидцы происшествия рассказали, что водитель, управлявший грузовиком, вылетел через лобовое стекло, остался жив и был госпитализирован. В отношении него прокуратурой Томской области возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц. Пункт «в» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, говорит о том, что водителя подозревают в управлении самосвалом без соответствующих прав.
Кадры видеосъемки свидетельствуют о том, что автомобиль, в котором находились врачи, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия установят следователи.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что под Нижней Турой в лобовом ДТП с автобусом погиб депутат. 63-летний водитель Land Cruiser 200 на трассе «Екатеринбург-Серов» врезался на встречной полосе в рейсовый автобус. Пострадали 5 человек.