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Четыре врача сгорели в «скорой» после страшного ДТП под Томском

Сегодня, 02:05
Фото: Прокуратура Томской области
Лобовое столкновение машины скорой медицинской помощи с самосвалом на трассе под Томском привело к возгоранию. Выбраться из микроавтобуса медики не смогли. Водитель грузовика доставлен в больницу.

В результате ДТП на трассе в Томской области погибли 4 человека, один пострадал. Как сообщили в региональной прокуратуре, днем на автодороге Томск–Мариинск после лобового столкновения загорелись самосвал и карета «скорой помощи». Выбраться из салона водитель и пассажиры не смогли.

Фото: Прокуратура Томской области

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Лариса Белоцерковцева опубликовала на своей странице соцсети вКонтакте имена погибших:

Видео: Прокуратура Томской области

Информацию о погибших подтвердили в пресс-службе администрации Томской области. Пациентка, к которой направлялись врачи, позже была доставлена в областной центр санитарной авиацией.

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Очевидцы происшествия рассказали, что водитель, управлявший грузовиком, вылетел через лобовое стекло, остался жив и был госпитализирован. В отношении него прокуратурой Томской области возбуждено уголовное дело  за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц.  Пункт «в» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, говорит о том, что водителя подозревают в управлении самосвалом без соответствующих прав.

Кадры видеосъемки свидетельствуют о том, что автомобиль, в котором находились врачи, по неустановленной причине оказался на встречной полосе. Все обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия установят следователи.

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Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что под Нижней Турой в лобовом ДТП с автобусом погиб  депутат. 63-летний водитель Land Cruiser 200 на трассе «Екатеринбург-Серов» врезался на встречной полосе в рейсовый автобус. Пострадали  5 человек.

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