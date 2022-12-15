Четыре врача сгорели в «скорой» после страшного ДТП под Томском

Очевидцы происшествия рассказали, что водитель, управлявший грузовиком, вылетел через лобовое стекло, остался жив и был госпитализирован. В отношении него прокуратурой Томской области возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть двух или более лиц. Пункт «в» части 6 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, говорит о том, что водителя подозревают в управлении самосвалом без соответствующих прав.