Чиновники не нашли, кто бросил шкуры убитых косуль на Серовском тракте

Напомним, по мнению специалиста, шкуры выбросили недобросовестные охотники. Поскольку речь идет о десятке убитых животных, то предположительно, люди ехали из соседнего региона, где косули водятся в большом количестве и где на них выдают десятки лицензий. Инцидент произошел, когда охота уже была официально открыта, поэтому среди охотников не стали говорить о браконьерстве.