TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Чиновники не нашли, кто бросил шкуры убитых косуль на Серовском тракте

Сегодня, 02:54
Фото: 1MI

Оставившие мертвых косуль охотники не найдены в Свердловской области

Охотники, оставившие на Серовском тракте останки убитых косуль, не найдены. Проверка правоохранительных органов дала результата.

После публикации о том, что охотники выбросили на Серовском тракте шкуры 10 убитых сибирских косуль, началась проверка. Ее инициатором стал Юрий Бузунов, специалист департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Он вместе с сотрудниками несколько раз выезжал на место.

Специалист сообщил редакции TagilCity.ru, что результатов на сегодняшний день нет:

Проверку проводят сотрудники ОВД, но, к сожалению, результата нет, значит дело по истечению времени прекратят.
Расчлененные косули обнаружены в лесу Невьянского городского округа
Узнать подробнее

Напомним, по мнению специалиста, шкуры выбросили недобросовестные охотники. Поскольку речь идет о десятке убитых животных, то предположительно, люди ехали из соседнего региона, где косули водятся в большом количестве и где на них выдают десятки лицензий. Инцидент произошел, когда охота уже была официально открыта, поэтому среди охотников не стали говорить о браконьерстве. 

Разделали и выкинули: шкуры косуль на Серовском тракте оставили охотники
Узнать подробнее
#Юлия Степанова#Происшествия#Эксклюзив#Свердловская область#Животное#Охота#Убийство#Полиция#Проверка
Подпишитесь
Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
12 декабря 09:00
Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
Вчера, 06:28
Елка к новому году установлена в ледовом городке Нижнего Тагила
Вчера, 10:29
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
12 декабря 07:51
Торговый центр «Малина» продается за сотни миллионов в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:41
ВГОКу в Нижнем Тагиле ограничат потребление электричества до уровня аварийной брони
Вчера, 16:00