Чиновники не нашли, кто бросил шкуры убитых косуль на Серовском тракте

После публикации о том, что охотники выбросили на Серовском тракте шкуры 10 убитых сибирских косуль, началась проверка. Ее инициатором стал Юрий Бузунов, специалист департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Он вместе с сотрудниками несколько раз выезжал на место.
Специалист сообщил редакции TagilCity.ru, что результатов на сегодняшний день нет:
Проверку проводят сотрудники ОВД, но, к сожалению, результата нет, значит дело по истечению времени прекратят.
Напомним, по мнению специалиста, шкуры выбросили недобросовестные охотники. Поскольку речь идет о десятке убитых животных, то предположительно, люди ехали из соседнего региона, где косули водятся в большом количестве и где на них выдают десятки лицензий. Инцидент произошел, когда охота уже была официально открыта, поэтому среди охотников не стали говорить о браконьерстве.