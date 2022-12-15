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«Дети спят в одежде»: на холод в садике на Гальянке жалуются тагильчане

Сегодня, 10:43
Фото: Подписчица TagilCity.ru Юлия

На холод в детском саду жалуются жители Нижнего Тагила

Родители воспитанников детского сада № 172 на Гальянке в Нижнем Тагиле жалуются, что дети замерзают в дошкольном учреждении. Оно состоит в МАДОУ «Радость», которое курирует ЕВРАЗ НТМК.

По словам родителей, при температуре на улице -14 градусов, утром в четвертой группе лишь +14 градусов. Они переживают, что при морозах станет еще холоднее.

Батареи еле теплые. Детям приходится ходить в колготках, носках, майках, футболках, спортивных костюмах. И все равно они промерзают, руки холодные. Малыши все время с соплями, часто ходят на больничный. Спят дети тоже в одежде, — рассказала TagilCity.ru мама одного из воспитанников Юлия.

По ее словам, сотрудники управляющей компании периодически промывают батареи, и тогда в группах теплее. Но через какое время радиаторы все равно становятся холодными.

Наш садик является подшефным ЕВРАЗ НТМК. Почему же никак не могут поменять систему отопления? За 17 лет ничего не изменилось. Когда у меня ходили туда старшие дети, было точно также холодно, — пояснила собеседница.

В 2022 году на проведение ремонтов и оснащение 45 детских садов, подшефных ЕВРАЗ  НТМК, было выделено пять миллионов рублей. Были поменяны окна, привезен песок и установлены комплексы. Садик № 172 в число получивших поддержку предприятия не попал и несколько десятков детей зимой 2022-2023 будут посещать холодные группы.

Юлия считает, что суть проблемы в том, что детский сад запитан от «обратки», то есть изначально температура теплоносителя ниже. По ее словам, заведующая обращалась к директору МАДОУ «Радость» Елене Городиловой по поводу состояния температурного режима в группах, но теплее от этого не стало.

Фото: Подписчица TagilCity.ru Юлия
Мы точно также, как и родители, озабочены тем, что происходит с отоплением в детском саду № 172. В наш состав дошкольное учреждение вошло только в апреле этого года. До этого времени все происходящие проблемы были нам неизвестны. Предусмотреть такой форс-мажор было невозможно, — рассказала в беседе с журналистом TagilCity.ru Елена Городилова.

Она отметила, что инженерными коммуникациями в садике занимается «Центр обслуживания зданий и помещений». При этом, есть группы, в которых температура соответствует требованиям СаНПин. Специалистов постоянно приглашают, они в рабочем режиме делают все необходимое для того, чтобы температурный режим в помещениях был соответствующим.

Они промывают радиаторы, производят сброс «обратки». Коммуникации требуют серьезного капитального ремонта. Сейчас, посреди зимы, сделать это невозможно. Планируем по максимуму провести работы в 2023 году. Деньги, запланированные на этот год, были без учета работ в детсаду № 172, — пояснила директор МАДОУ «Радость».
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Детский сад#Температура#Холод#Заведующая
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