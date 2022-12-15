«Дети спят в одежде»: на холод в садике на Гальянке жалуются тагильчане

Юлия считает, что суть проблемы в том, что детский сад запитан от «обратки», то есть изначально температура теплоносителя ниже. По ее словам, заведующая обращалась к директору МАДОУ «Радость» Елене Городиловой по поводу состояния температурного режима в группах, но теплее от этого не стало.