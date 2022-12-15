Два грузовика столкнулись на пересечении трасс в Свердловской области

Известно, что отечественный тяжеловоз не предоставил преимуществ на дороге второму грузовику, из-за чего произошло столкновение. В аварии оба пассажира были травмированы, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.
Известно, что шофер Hyundai на момент столкновения не был пьян. Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям о том, что необходимо предоставлять преимущества в движении, ведь так можно избежать столкновений.
Ранее стало известно о страшном ДТП под Томском, в результате которого погибли 4 врача.