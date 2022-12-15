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Два грузовика столкнулись на пересечении трасс в Свердловской области

Сегодня, 05:33
Фото: 1MI
На пересечении трасс «Екатеринбург-Курган» и «Каменск-Уральский — Горный» столкнулись 2 грузовика. УАЗ попал под Hyundai во время выезда на проезжую часть. Инцидент произошел 14 декабря приблизительно в 17:20 по уральскому времени.

Известно, что отечественный тяжеловоз не предоставил преимуществ на дороге второму грузовику, из-за чего произошло столкновение. В аварии оба пассажира были травмированы, сообщает Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Свердловской области.

Известно, что шофер Hyundai на момент столкновения не был пьян. Сотрудники дорожной полиции напоминают водителям о том, что необходимо предоставлять преимущества в движении, ведь так можно избежать столкновений.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#ДТП#Грузовик#Авария#ГИБДД#Трасса
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