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Экс-директора школы в Белоярском ГО подозревают в многомиллионных хищениях

Сегодня, 15:08
Фото: 1MI
Бывшего директора школы, расположенной в Белоярском ГО, подозревают в многомиллионных хищениях.

40-летнего начальника заподозрили в нарушении закона при строительстве спортплощадки. Контракт по обеспечению оборудованием был заключен три года назад, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

При строительстве было необходимо покрытие определенного типа. Но после подписания заказчиком акта приемки работ, выяснилось, что в качестве материалов для покрытия использовались более дешевые, считает следствие.

Разница в цене составила несколько миллионов рублей. За злоупотребление полномочиями в отношении руководителя возбудили уголовное дело. Сейчас следователи собирают всю необходимую доказательную базу.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Деньги#Хищение#Строительство
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