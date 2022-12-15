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Иномарка и «скорая» столкнулись на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
Автомобиль Chevrolet столкнулся со скорой помощью. ЧП случилось днем 15 декабря на улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге.

По словам очевидца произошедшего, за рулем иномарки сидела девушка. Она не успела вовремя сориентироваться на дороге, видев машину «Скорой», которая ехала с мигалками, пишет Е1.

По словам очевидца, «скорая» поворачивала во Встречный переулок, чтобы объехать пробку. Водитель остановился, чтобы переждать поток, и в этот момент в него врезалась автомобилистка на иномарке. Свою вину она признала.

Известно, что в машине медиков находился пациент. Его везли в больницу. В результате для него пришлось вызывать новую бригаду. Человека госпитализировали. Мужчина, которого везли, онкобольной. Он находился на кислороде в тяжелом состоянии.

Участники ДТП на месте составили европротокол.

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#ДТП#Новости УрФО#Авария#Скорая#ГАИ#Елена Озерова
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