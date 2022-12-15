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Итоги дня в Нижнем Тагиле: дети мерзнут в детсаду, а у театра кукол начнутся раскопки

Сегодня, 15:37
Фото: Подписчица TagilCity.ru Юлия
Дети мерзнут в детсаду 172 Нижнего Тагила, а у театра кукол в 2023 году начнутся раскопки. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15 декабря.

Охотников, оставивших на Серовском тракте останки убитых косуль, не смогли найти правоохранительные органы. Проверку проводят сотрудники ОВД. В будущем, если результата не будет, они могут ее прекратить.

Чиновники не нашли, кто бросил шкуры убитых косуль на Серовском тракте
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Администрация Нижнего Тагила предупредила о проведении работ в сети АО «Облкоммунэнерго». Отключения электроэнергии запланированы с 15 декабря в разных районах города.

Светофоры и наружное освещение перестанут работать в Нижнем Тагиле
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Родители воспитанников детского сада №172 на Гальянке в Нижнем Тагиле пожаловались на то, что дети замерзают в дошкольном учреждении. Родители утверждают, что их дети находятся в здании при температуре +14 градусов.

«Дети спят в одежде»: на холод в садике на Гальянке жалуются тагильчане
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Раскопки у Театра кукол в Нижнем Тагиле начнутся в 2023 году. Раскопки необходимы для того, чтобы начать реконструкцию Театра кукол. Под землей находятся объекты культурного наследия.

Раскопки у Театра кукол в Нижнем Тагиле начнутся в 2023 году
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Городские чиновники обсудят закрытие школ и детсадов на карантин. В результате 16 декабря они решат, вводить ограничения или нет.

В Нижнем Тагиле чиновники обсудят закрытие школ и садиков на карантин
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