Охотников, оставивших на Серовском тракте останки убитых косуль, не смогли найти правоохранительные органы. Проверку проводят сотрудники ОВД. В будущем, если результата не будет, они могут ее прекратить.
Администрация Нижнего Тагила предупредила о проведении работ в сети АО «Облкоммунэнерго». Отключения электроэнергии запланированы с 15 декабря в разных районах города.
Родители воспитанников детского сада №172 на Гальянке в Нижнем Тагиле пожаловались на то, что дети замерзают в дошкольном учреждении. Родители утверждают, что их дети находятся в здании при температуре +14 градусов.
Раскопки у Театра кукол в Нижнем Тагиле начнутся в 2023 году. Раскопки необходимы для того, чтобы начать реконструкцию Театра кукол. Под землей находятся объекты культурного наследия.
Городские чиновники обсудят закрытие школ и детсадов на карантин. В результате 16 декабря они решат, вводить ограничения или нет.