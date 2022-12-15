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Из-за ОРВИ и гриппа в больницах Тюменской области запретили посещения пациентов

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Из-за ухудшающейся ситуации по гриппу и ОРВИ в Тюменской области было решено ввести противоэпидемические меры. В частности, это дистанционное обучение в школах, хапрет на посещения в социальных и медучреждениях.

Главный санитарный врач области Галина Шарухо добавила, что при проведении массовых мероприятий решено не допускать лиц в признаками ОРВИ и без прививки от гриппа. Также для жителей области рекомендован масочный режим в местах скопления людей, в том числе и общественном транспорте.

Учебные заведения переведены до 23 декабря на дистанционное обучение. При этом на предприятиях и организациях, особенно детских садах, школах, вузах и техникумах должны быть организованы фильтры, чтобы лиц с признаками ОРВИ не допускать в коллективы.

Как пишут «Новые известия», на фоне резкого роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в 600 школах и 12,6 тысячи классах по всей России приостановлены занятия. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что классы закрываются при заболеваемости 20% учеников.
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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Больница#Посещение#Заболеваемость#ОРВИ
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