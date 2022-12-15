Из-за ОРВИ и гриппа в больницах Тюменской области запретили посещения пациентов

Главный санитарный врач области Галина Шарухо добавила, что при проведении массовых мероприятий решено не допускать лиц в признаками ОРВИ и без прививки от гриппа. Также для жителей области рекомендован масочный режим в местах скопления людей, в том числе и общественном транспорте.
Учебные заведения переведены до 23 декабря на дистанционное обучение. При этом на предприятиях и организациях, особенно детских садах, школах, вузах и техникумах должны быть организованы фильтры, чтобы лиц с признаками ОРВИ не допускать в коллективы.