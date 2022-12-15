Когда будет ОГЭ в 2023 году в Нижнем Тагиле

Министерство просвещения выпустило официальное расписание госэкзамена. Документ выложили на онлайн-ресурсе правовой информации. Так, основная часть школьников сдаст ОГЭ с 24 мая по 1 июля.
24 мая ученики сдадут историю, физику и биологию. Уже 30 мая юношам и девушкам предстоит пройти итоговые испытания по ИКТ, обществознанию, географии и химии. Со 2 по 3 июня для школьников России и Нижнего Тагила проведут экзамен по иностранным языкам, 6 июня — по русскому, 9-го — по математике.
14 июня дети смогут сдать такие предметы по выбору, как литература, физика, информатика и география. 17 июня организаторы планируют принять тесты по обществознанию, биологии и химии. Также график предусматривает дни резерва сроком до 1 июля.
Досрочный период сдачи общего государственного экзамена запланирован с 21 апреля по 16 мая, добавочный — с 4 по 23 сентября. Каждый экзамен стартует в 10:00 по местному времени (для Нижнего Тагила — по уральскому).
В прошлом году ОГЭ в Нижнем Тагиле проводился с 20 мая по 15 июня. Тем, кто не успел сдать нужные предметы в общей массе, отводилось время до 2 июля. Осенью ученики с оценкой «неудовлетворительно» пересдавали тестирование до 15 сентября.