Когда будет ОГЭ в 2023 году в Нижнем Тагиле

В прошлом году ОГЭ в Нижнем Тагиле проводился с 20 мая по 15 июня. Тем, кто не успел сдать нужные предметы в общей массе, отводилось время до 2 июля. Осенью ученики с оценкой «неудовлетворительно» пересдавали тестирование до 15 сентября.