Кота-волшебника пытаются продать в Екатеринбурге за полмиллиона рублей

Продавец убеждает, что его животное — магическое: оно «делает волшебство» и «благотворит окружающую среду». О том, как именно проявляется магия четвероногого, екатеринбуржец предпочел умолчать. Зато рассказал, что готов рассматривать предложения покупателей.