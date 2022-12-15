Кота-волшебника пытаются продать в Екатеринбурге за полмиллиона рублей

Продавец убеждает, что его животное — магическое: оно «делает волшебство» и «благотворит окружающую среду». О том, как именно проявляется магия четвероногого, екатеринбуржец предпочел умолчать. Зато рассказал, что готов рассматривать предложения покупателей.
Житель Екатеринбурга уверяет: его кот понимает смысл людских жестов и любит поговорить. Со слов хозяина, у кота сомалийская порода и внушительный интеллект. Возраст домашнего любимца — 6 месяцев, мимо лотка не промахивается, с людьми сходится с первых минут общения.
Продать кота-волшебника не могут уже практически месяц — с 18 ноября. Тем временем в Нижнем Тагиле выставили на продажу ТЦ «Малина».