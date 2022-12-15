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Кота-волшебника пытаются продать в Екатеринбурге за полмиллиона рублей

Сегодня, 04:40
Фото: 1MI
Кот с черной шерстью и желтыми глазами, а также с таинственным видом мордочки, продается жителем Екатеринбурга на сайте объявлений за 520 тысяч рублей.

Продавец убеждает, что его животное — магическое: оно «делает волшебство» и «благотворит окружающую среду». О том, как именно проявляется магия четвероногого, екатеринбуржец предпочел умолчать. Зато рассказал, что готов рассматривать предложения покупателей.

Житель Екатеринбурга уверяет: его кот понимает смысл людских жестов и любит поговорить. Со слов хозяина, у кота сомалийская порода и внушительный интеллект. Возраст домашнего любимца — 6 месяцев, мимо лотка не промахивается, с людьми сходится с первых минут общения.

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Продать кота-волшебника не могут уже практически месяц — с 18 ноября. Тем временем в Нижнем Тагиле выставили на продажу ТЦ «Малина».

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#Природа#Екатеринбург#Кот#Продажа#Животное#Анна Варнакина
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