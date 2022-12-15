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Поиски пропавшего неделю назад мужчины продолжаются в Екатеринбурге

Сегодня, 07:51
Фото: "Лиза Алерт"
В Екатеринбурге уже неделю продолжаются поиски пропавшего 54-летнего Ильи Чечерина. 8 декабря он ушел из дома в парке Каменные палатки на прогулку, но домой не вернулся.

По словам близких, именно оттуда Илья последний раз им звонил. Они отмечают, что мужчина здоров. В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что бумажные ориентировки распространяются в месте пропажи. На данный момент зацепок не имеется, пишет «КП-Екатеринбург».

Добровольцы уже прозвонили больницы Екатеринбурга и близлежащих городов. Также ориентировка распространяется по всему региону. Волонтеры просят всех, кто мог видеть 8 декабря Илью Чичерина, позвонить по телефону +79530530483 или на горячую линию отряда.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Пропавшие#Поиск#Волонтеры
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