Поиски пропавшего неделю назад мужчины продолжаются в Екатеринбурге

По словам близких, именно оттуда Илья последний раз им звонил. Они отмечают, что мужчина здоров. В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что бумажные ориентировки распространяются в месте пропажи. На данный момент зацепок не имеется, пишет «КП-Екатеринбург».
Добровольцы уже прозвонили больницы Екатеринбурга и близлежащих городов. Также ориентировка распространяется по всему региону. Волонтеры просят всех, кто мог видеть 8 декабря Илью Чичерина, позвонить по телефону +79530530483 или на горячую линию отряда.