Поиски пропавшего неделю назад мужчины продолжаются в Екатеринбурге

По словам близких, именно оттуда Илья последний раз им звонил. Они отмечают, что мужчина здоров. В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали, что бумажные ориентировки распространяются в месте пропажи. На данный момент зацепок не имеется, пишет «КП-Екатеринбург».