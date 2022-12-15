Потепление до нуля градусов ожидается в Свердловской области

В регионе в течение четырех суток потепление сменится резкими морозами, а затем может вновь наступить теплая для этого времени года погода. Потепление принесет Средиземноморский циклон.
По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, температура воздуха 18-19 декабря составит -5…0 градусов. Ожидается снегопад, пишет 66.ru.
А уже 20–22 декабря может похолодать до -20…-25 градусов, а к дневному времени 22 декабря вновь потеплеть. Согласно данным с сайта Гисметео, уже 23 декабря в Екатеринбурге может потеплеть до +1 градуса днем.
За последнюю неделю погода в регионе была морозной. В некоторых районах выпало 40–60% месячной нормы снега.
В Нижнем Тагиле, в пятницу, 16 декабря. Днем ожидается до -7 градусов, а ночью - до -17 градусов. Это следует из данных с сайта Гисметео. В субботу ожидается -6...-12 градусов, а в воскресенье - от нуля до -9 градусов.