Потепление до нуля градусов ожидается в Свердловской области

В Нижнем Тагиле, в пятницу, 16 декабря. Днем ожидается до -7 градусов, а ночью - до -17 градусов. Это следует из данных с сайта Гисметео. В субботу ожидается -6...-12 градусов, а в воскресенье - от нуля до -9 градусов.