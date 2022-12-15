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Потепление до нуля градусов ожидается в Свердловской области

Сегодня, 13:44
Фото: 1MI
До нуля градусов тепла ожидается в Свердловской области. А позже может вновь наступить похолодание.

В регионе в течение четырех суток потепление сменится резкими морозами, а затем может вновь наступить теплая для этого времени года погода. Потепление принесет Средиземноморский циклон.

По словам главного синоптика Свердловской области Галины Шепоренко, температура воздуха 18-19 декабря составит -5…0 градусов. Ожидается снегопад, пишет 66.ru.

А уже 20–22 декабря может похолодать до -20…-25 градусов, а к дневному времени 22 декабря вновь потеплеть. Согласно данным с сайта Гисметео, уже 23 декабря в Екатеринбурге может потеплеть до +1 градуса днем.

За последнюю неделю погода в регионе была морозной. В некоторых районах выпало 40–60% месячной нормы снега.

В Нижнем Тагиле, в пятницу, 16 декабря. Днем ожидается до -7 градусов, а ночью - до -17 градусов. Это следует из данных с сайта Гисметео. В субботу ожидается -6...-12 градусов, а в воскресенье - от нуля до -9 градусов.

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#Погода#Новости УрФО#Снегопад#Мороз#Прогноз погоды#Елена Озерова
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