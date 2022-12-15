Преподаватель техникума из Первоуральска попал под суд за дискредитацию ВС РФ

Материалы административного дела по статье за дискредитацию ВС РФ уже поступили в суд, пишет ЕАН со ссылкой на Свердловский областной суд. Заседание назначено на 26 декабря. Изгагину грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Ранее Александр Хинштейн обратился к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву с заявлением, что Изгагин не имеет права работать в техникуме после его высказываний.

Также ранее руководитель Первоуральского городского отделения «Молодой гвардии» «Единой России» Дмитрий Маштаков просил руководство техникума разобраться с поведением преподавателя. По словам Маштакова, после начала спецоперации молодой преподаватель наряжался в вышиванку, фотографировался с украинским флагом и оскорблял граждан России.