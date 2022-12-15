TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Преподаватель техникума из Первоуральска попал под суд за дискредитацию ВС РФ

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
Дело, возбужденное в отношении преподавателя Первоуральского металлургического колледжа Артема Изгагина передано в суд. Инициатором разбирательства стал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Материалы административного дела по статье за дискредитацию ВС РФ уже поступили в суд, пишет ЕАН со ссылкой на Свердловский областной суд. Заседание назначено на 26 декабря. Изгагину грозит штраф до 50 тысяч рублей. 

Ранее Александр Хинштейн обратился к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву с заявлением, что Изгагин не имеет права работать в техникуме после его высказываний. 

Также ранее руководитель Первоуральского городского отделения «Молодой гвардии» «Единой России» Дмитрий Маштаков просил руководство техникума разобраться с поведением преподавателя. По словам Маштакова, после начала спецоперации молодой преподаватель наряжался в вышиванку, фотографировался с украинским флагом и оскорблял граждан России.

Экс-сотрудница полиции в Нижнем Тагиле обвиняется в дискредитации ВС РФ
Узнать подробнее
Читайте также:
3+1: кого и за что в Нижнем Тагиле оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФПутин предложил лишать приобретенного гражданства за фейки о ВС РФСобчак: на экс-военного из Новоуральска завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ
#Общество#Новости УрФО#Свердловская область#Первоуральск#Суд#Иск#Преподаватель#Техникум#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
12 декабря 09:00
Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
Вчера, 06:28
Елка к новому году установлена в ледовом городке Нижнего Тагила
Вчера, 10:29
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
12 декабря 07:51
Торговый центр «Малина» продается за сотни миллионов в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:41
ВГОКу в Нижнем Тагиле ограничат потребление электричества до уровня аварийной брони
Вчера, 16:00