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Прожиточный минимум в Свердловской области вырастет на 14,8%

Сегодня, 09:10
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил повышение прожиточного минимума в регионе. Его рост составит 14,8%. Это на 1,2% выше среднероссийского показателя.

При этом, по словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова, для детей прожиточный минимум увеличится на 13,6% с 1 января 2023 года.

Таким образом, сумма прожиточного минимума составит 14 088 рублей в месяц на душу населения. Для трудоспособного населения показатель составит 15 356 рублей, для пенсионеров — 12 116 рублей, а для детей — 14 623 рубля, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Отмечается, что данные величины являются критерием для назначения социальных пособий для отдельных категорий населения.

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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Деньги#Прожиточный минимум
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