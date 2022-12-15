Прожиточный минимум в Свердловской области вырастет на 14,8%

При этом, по словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Руслана Садыкова, для детей прожиточный минимум увеличится на 13,6% с 1 января 2023 года.
Таким образом, сумма прожиточного минимума составит 14 088 рублей в месяц на душу населения. Для трудоспособного населения показатель составит 15 356 рублей, для пенсионеров — 12 116 рублей, а для детей — 14 623 рубля, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Отмечается, что данные величины являются критерием для назначения социальных пособий для отдельных категорий населения.