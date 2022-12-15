Раскопки у Театра кукол в Нижнем Тагиле начнутся в 2023 году

В демидовские времена на месте Театра кукол в Нижнем Тагиле была Базарная площадь. В 2018 году начали проектные работы по реконструкции театра, были вызваны археологи. Они обнаружили в земле предметы XVIII века, поэтому был издан приказ о том, что место под Театром кукол является объектом культурного наследия и охраняется государством.
Для того чтобы начать реконструкцию театра, данные объекты необходимо изъять. На 2023 год предусмотрены средства на раскопки, чтобы продолжить проектные работы. Часть денег, 26 млн, выделил ЕВРАЗ НТМК, — рассказала на заседании комиссии Гордумы по соцполитике начальник Управления культуры Светлана Юрчишина.
Она отметила, что раскопки будут проводиться по периметру Театра кукол на глубину 1,5 метра, отступая 2 метра от фасада. Кроме того, когда начнутся строительные работы, придется снести почти все существующее здание Театра кукол. В процессе также будут принимать участие археологи.
На время ремонта труппа будет гастролировать. На грант артисты приобрели автотранспортые средства, поэтому показывать спектакли можно не только по Тагилу, но и по Свердловской области, — пояснила начальник Управления культуры.