Раскопки у Театра кукол в Нижнем Тагиле начнутся в 2023 году

В демидовские времена на месте Театра кукол в Нижнем Тагиле была Базарная площадь. В 2018 году начали проектные работы по реконструкции театра, были вызваны археологи. Они обнаружили в земле предметы XVIII века, поэтому был издан приказ о том, что место под Театром кукол является объектом культурного наследия и охраняется государством.