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Раскопки у Театра кукол в Нижнем Тагиле начнутся в 2023 году

Сегодня, 10:50
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Для того чтобы начать реконструкцию Театра кукол в Нижнем Тагиле, необходимо провести раскопки рядом со зданием и под ним, так как в земле находятся объекты культурного наследия. Работы начнутся в 2023 году.

В демидовские времена на месте Театра кукол в Нижнем Тагиле была Базарная площадь. В 2018 году начали проектные работы по реконструкции театра, были вызваны археологи. Они обнаружили в земле предметы XVIII века, поэтому был издан приказ о том, что место под Театром кукол является объектом культурного наследия и охраняется государством. 

Для того чтобы начать реконструкцию театра, данные объекты необходимо изъять. На 2023 год предусмотрены средства на раскопки, чтобы продолжить проектные работы. Часть денег, 26 млн, выделил ЕВРАЗ НТМК, — рассказала на заседании комиссии Гордумы по соцполитике начальник Управления культуры Светлана Юрчишина.

Она отметила, что раскопки будут проводиться по периметру Театра кукол на глубину 1,5 метра, отступая 2 метра от фасада. Кроме того, когда начнутся строительные работы, придется снести почти все существующее здание Театра кукол. В процессе также будут принимать участие археологи.

На время ремонта труппа будет гастролировать. На грант артисты приобрели автотранспортые средства, поэтому показывать спектакли можно не только по Тагилу, но и по Свердловской области, — пояснила начальник Управления культуры.
Реконструкция Театра кукол Нижнего Тагила обойдётся в 730 миллионов рублей
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#Евгения Сафина#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Театр кукол#Ремонт#Раскопки#Исследование
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