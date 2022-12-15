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Posted 15 декабря 2022,, 17:46

Published 15 декабря 2022,, 17:46

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

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Развитие химической промышленности: планы БСК на бизнес-форуме

15 декабря 2022, 17:46
Фото: soda.ru
В рамках 15-й «Международной недели бизнеса» гендиректор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов совместно с Радием Хабировым и председателем Совета директоров АО «БСК» Андреем Пилипенко обсудили актуальные для химической отрасли промышленности вопросы развития и технологического суверенитета.

Одним из основных пунктов повестки дня стало восстановление производства целого ряда, выпадающих из-за санкционного воздействия, химических продуктов, в том числе малотоннажной и специальной химии, а также строительство среднетоннажных производств химической продукции.

На примере Башкирской содовой компании были обозначены и основные сложности, с которыми предприятия химпрома сталкиваются сегодня.

«Основная наша задача сейчас — это перестройка всех логистических маршрутов по экспорту продукции. Ключевым до недавнего времени для нас был Европейский рынок. Сейчас мы должны практически полностью перестроиться по реализации продукции. Это первое и самое важное», — отмечает глава БСК Эдуард Давыдов.

Еще одним не менее важным вопросом стал импорт сырья для производства основной продукции площадки «Каустик». Ранее западные партнеры заблокировали поставки аддитивов для производства ПВХ, в том числе инициаторов полимеризации, катализаторов оксихлорирования и др. По прогнозам аналитиков компании, на достижение сырьевой безопасности уйдет порядка полугода. В связи с этим идет перестройка на российский и китайский рынки, что обусловлено задачей технологического суверенитета страны.

По словам руководителя БСК во втором полугодии 2023 для БСК запланирован активный возврат к реализации инвестпроектов, входящих в долгосрочную программу развития предприятия. Более 66 млрд. руб. компания направит на модернизацию производства и решению задач экологической направленности. Внедрение мембранной технологии производства «Каустик» позволит снизить карбоновый след и улучшить экспортный потенциал получаемого продукта в условиях экологических санкций Евросоюза, в том числе и в отношении других стран.

Следующим экологическим вопросом, который найдет своё воплощение в рамках долгосрочной программы развития предприятия, утвержденной до 2031 года и успешно защищенной в Правительстве РФ, станет рекультивация, так называемых, «белых морей». В результате его решения, жидкость, которая скапливалась в шламонакопителях, будет использоваться в качестве основы при производстве гранулированного хлористого кальция. А на месте самих «белых морей» будут высажены вишневые сады.

Наращивание взаимного товарооборота, как тенденция, заданная Президентом РФ Владимиром Путиным, находит своё воплощение и в деятельности АО «БСК». Только за последние 10 месяцев предприятие поставило республике Беларусь порядка 140 тыс. тонн кальцинированной соды, что в разы больше, по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что российская сода используется предприятиями содружественного государства в качестве основного сырья для целого ряда продукции.

Гендиректор БСК отмечает, что следующий 2023 год станет переломным и крайне непростым для компании. И если первое полугодие будет полностью посвящено решению созданных коллективным Западом проблем, то со второго — предприятие планирует вернуться к поступательному созиданию и привычной рабочей повестке.

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