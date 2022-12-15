TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Сотрудники нефтезавода в Ангарске погибли во время взрыва

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI
Сотрудники «Ангарской нефтехимической компании» погибли в результате возгорания и взрыва. Еще двое пострадали.

О произошедшем рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Пожар случился в утреннее время в четверг, 15 декабря. Пламя охватило 2,5 тысячи квадратных метров. 

По данным МЧС, пламя локализовано. Пока установлена лишь предварительная причина этого ЧП - загазованность технологических систем. Губернатор региона выразил глубокие соболезнование семье погибших.

Известно, что на месте пожара сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры проб воздуха. Обстоятельства ЧП выясняются.

А иркутские сейсмологи сообщили о подземных толчках в момент ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Событие было зафиксировано 15 декабря в 5:52.

Пенсионер чуть не погиб в пожаре в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
17 человек были эвакуированы из-за пожара на Гальянке в Нижнем ТагилеДва пожара из-за неправильного обустройства печи произошли под Нижним Тагилом
#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Пламя#Возгорание#Елена Озерова
Подпишитесь
Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
12 декабря 09:00
Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
Вчера, 06:28
Елка к новому году установлена в ледовом городке Нижнего Тагила
Вчера, 10:29
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
12 декабря 07:51
Торговый центр «Малина» продается за сотни миллионов в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:41
ВГОКу в Нижнем Тагиле ограничат потребление электричества до уровня аварийной брони
Вчера, 16:00