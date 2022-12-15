Сотрудники нефтезавода в Ангарске погибли во время взрыва

О произошедшем рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Пожар случился в утреннее время в четверг, 15 декабря. Пламя охватило 2,5 тысячи квадратных метров.
По данным МЧС, пламя локализовано. Пока установлена лишь предварительная причина этого ЧП - загазованность технологических систем. Губернатор региона выразил глубокие соболезнование семье погибших.
Известно, что на месте пожара сотрудники Роспотребнадзора проводят замеры проб воздуха. Обстоятельства ЧП выясняются.
А иркутские сейсмологи сообщили о подземных толчках в момент ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске. Событие было зафиксировано 15 декабря в 5:52.