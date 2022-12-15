Светофоры и наружное освещение перестанут работать в Нижнем Тагиле

Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

16.12.2022 с 09:00 до 16:00 Балакинская 127, 43, 43а, 45А, 64;

Дарвина 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Керамиков 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 9;

Хохрякова 54, 58, 62, 65, 67, 69, 71, 73;

Широкая, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9;

Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская;

Гараж Балакинская на территории ГЭК «Мебельщик»;

РСПД Дарвина 34 подъезд 2;

РСПД Дарвина 36 подъезд 3;

РСПД Дарвина 36 подъезд 7;

ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская;

ГСК Балакинская;

площадка для обучения вождению курсантов автошколы Балакинская;

ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина.

16.12.2022 с 10:00 до 14:00 п. М. Галашки: Кирова 16, 16А, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36А, 37, 40, 44, 7, 7 А;

Чапаева 51.

с 17.12.2022 с 13:00 до 15:00 п. Висим: Калинина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 28А, 3, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 6, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 7, 8, 9;

Красноармейская 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 33, 35 А, 39, 4, 43, 45, 45А, 47, 5, 51, 53, 55, 57, 7, 8;

Ленина 20, 22, 22-2, 24, 26, 26-2, 28;

Первомайская 2, 4, 6;

8 Марта 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35, 37, 39;

индивидуальный жилой дом Красноармейская участок 9;

базовая станция сотовой связи 8 Марта.

с 18.12.2022 23:00 по 19.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Мира 49, 53, 55, 57, 57А, 57а, 61;

Новострой 21, 23;

Циолковского 20, 22;

Гаражный бокс № 35 Мира /Циолковского; техникум «Самородок» Мира 49,57;

гаражный бокс № 21 Мира 52, бокс № 21 ГЭК «Мечта-1».

с 18.12.2022 23:00 по 19.12.2022 23:50 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Ленина 62;

Садовая 19а;

офис Карла Маркса 66, кв. 55.

19.12.2022 с 09:00 до 12:00 Зари 67, 77, 83, 85.

19.12.2022 с 10:00 до 12:00 п. Черноисточинск: Октябрьская 100, 101, 104, 105, 106А, 109, 110, 110А, 111, 112, 112Б, 116, 122, 126, 128, 128а, 52, 58, 58Б, 71в, 75Б, 93А, 96, 97Б, 99;

Фрунзе 42А;

Пионерская 84Б, 84Г, 84Д, 84ж, 86А, 87;

индивидуальный жилой дом Октябрьская 112 А;

жилой дом Октябрьская 124 А;

индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 86 Г.

19.12.2022 с 11:00 до 12:00 п. Черноисточинск: Бажова 26Б, 30Б, 32Б, 36А, 38а;

Зеленая 28, 29, 30, 33, 35, 38, 39, 40, 41;

Куйбышева 113, 117.

с 19.12.2022 23:00 по 20.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Захарова 10а, 11а;

Удовенко 16, 18.

с 19.12.2022 23:00 по 20.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Мира 57а, 61;

РК крышная установка NTG 006 GGRT Мира 49/Циолковского 24;

учебный корпус Циолковского 24/49.

с 19.12.2022 23:00 по 22.12.2022 07:00 (ежедневно на 10 минут для перевода нагрузки) Володарского 1;

Ленинградский проспект 30Б;

ВРУ-0,4 опоры двойного назначения Володарского в районе д. 5.

20.12.2022 с 09:00 до 12:00 Мира 14;

Октябрьской Революции 17;

Пархоменко 26;

Строителей проспект 12, 16, 20;

парикмахерская Мира 16 (бывш.кв. 1);

салон оптики Строителей проспект 12 (бывш. кв. 21);

салон оптики Строителей проспект 12 (бывш. кв. 23);

Аптека Строителей проспект 12 -1,2,3;

магазин промышленных товаров Строителей проспект 12 кв. 61,62;

парикмахерская Строителей проспект 12(площадь бывшей квартиры 41);

магазин Строителей проспект 12-43,44;

Офис Строителей проспект 20-20;

РК NTG 127 GGBB Строителей проспект 20/ Окт. рев. 17;

РК NTG 038 GGBB Строителей проспект рядом с Ока-центр;

Светофор Октябрьской революции Строителей проспект.

20.12.2022 с 09:00 до 16:00 Балакинская 43, 43а, 64;

Грузчиков 10/1, 10/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Дарвина 34;

Джапаридзе 23;

Землячки 52;

Камнетесов 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Керамиков 29, 31, 33, 35, 37, 37б, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72а, 76;

Софьи Перовской 24;

Хохрякова 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 61;

Шамотная 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Шаумяна 23, 25, 31, 31 а, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 60, 62;

Широкая 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 86;

частный жилой дом Хохрякова 37/Грузчиков, 2;

Дом Шаумяна 27/36;

Дом Шаумяна 30/31;

Дом Шаумяна 34/38;

ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская;

ТП-3612;

ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина.

с 20.12.2022 с 09:00 до 16:00 Балакинская 43, 43а, 64; Дарвина 34;

ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская;

ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина.

20.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Большая-Гальянская 38а, 38б, 40;

Верескова 18а;

Краснодонская 11;

Пришвина 11, 12, 12а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24а, 25, 27, 28, 28а, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46.

20.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Восточная 1, 16, 2, 3, 5, 6, 9; Дарвина 52;

Керченская 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 38;

Курская 17;

Подсобная 13, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Самотечная 17, 19, 25, 27, 29;

Фрезеровщиков 10, 11, 12, 13, 13-1, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6;

Мичурина 73; Садовый дом (на территории к/с «Северный -1») уч.№ 10;

садовый дом Восточная 10 к/с «Северный-1»;

жилой дом (Керч.1) Дарвина 40 в СТ «Северный-1».

20.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Железорудная 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 32а, 33, 34;

Штурмовая 59, 61, 61 Б, 61а, 63, 67, 67а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а.

20.12.2022 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Новаторов 118, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 152а, 153, 155, 157;

Совхозная 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134.

20.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Рябиновая 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9;

Сиреневый бульвар 47, 49, 53, 55, 57;

Малиновая 10, 11, 15, 9;

дачный дом Рябиновая участок 10.

20.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Сиреневый бульвар 61, 63, 65;

Клюквенная 10, 2, 3, 4, 5;

дачный дом Жасминовая уч. 45;

дачный дом Клюквенная участок № 8.

20.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) ул. 70-летия Победы 124, 145, 153, 154, 159, 167.

20.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) с. Покровское: Зеленая 24, 26, 28;

Мира 32, 33, 34, 35;

Пушкина 23, 25, 27, 29;

Советская 74, 74А, 76 а, 83 в, 83а, 83б;

Уральская 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 33г, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Школьная 13;

Советская (Покровка) 72, 76, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 95, 97;

светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г. Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+206;

светофорный объект, наружное освещение пешеходного перехода Покровское а/д г. Н.Тагил-г.Н.Салда км 22+348.

20.12.2022 с 10:00 до 11:00 Калиновая 1;

Жасминовая 35, 37 А, 39, 43;

индивидуальный жилой дом Калиновая участок № 3;

дачный дом Жасминовая участок 41;

дачный дом Жасминовая участок № 27;

дачный дом Жасминовая участок № 33;

индивидуальный жилой дом Жасминовая участок № 37.

20.12.2022 с 10:00 до 12:00 с. Покровское: Зеленая 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;

Мира 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Чапаева 12, 13, 14, 15, 15аа;

8 Марта 10, 12, 21, 23.

20.12.2022 10:30 до 12:00 с. Сулём: Гагарина 1А, 1Б-31;

База ЖБИ-2;

Ленина 2-14;

Пульт управления Н.О.

20.12.2022 с 15:00 до 16:00 с. Покровское: Бондина 30, 31, 33;

Советская 109;

Совхозная 30А, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39;

Советская (Покровка) 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125.

21.12.2022 с 09:00 до 16:00 Балакинская 127, 43, 43а, 45А, 64;

Дарвина 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39;

Керамиков 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 9;

Хохрякова 54, 58, 62, 65, 67, 69, 71, 73;

Широкая, 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9;

Светофорный объект (вводное устройство) Балакинская -Черноморская;

Гараж Балакинская на территории ГЭК «Мебельщик»;

РСПД Дарвина 34 подъезд 2;

РСПД Дарвина 36 подъезд 3;

РСПД Дарвина 36 подъезд 7;

ШУО-0,4 кВ от ТП-3856 Широкая -Дарвина-Хохрякова-Балакинская;

ГСК Балакинская; площадка для обучения вождению курсантов автошколы Балакинская;

ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-3856 Дарвина.

21.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9;

Садоводов 38; Узкая 44, 49, 51;

Зеленстроевская 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65;

Дом Набережная 23а/сада;

Дом Набережная 42, а сад;

садовый дом Набережная уч. № 40 СНТ «Медик-1».

с 21.12.2022 с 14:00 до 16:00 Зари 67а;

Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67.

22.12.2022 с 09:00 до 16:00 Брусничная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 5, 7, 9;

Вишневая 43;

Космическая 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47;

Красной Звезды 10, 12, 14;

Ракетная 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 8;

ШУО-0,4кВ от ТП-3857А Пермская — Ленская.

22.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Зимняя 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Камская 2, 4, 6, 8;

Почтовая 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

Почтовый проезд 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 5, 7, 8, 9.

22.12.2022 10:00 до 13:00 с. Покровское: Бондина 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Зеленая 14, 21, 25, 8;

Мира 22;

Победы 25, 27;

Садовая 28;

Совхозная 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30;

Школьная 17 А, 21, 23, 25, 28, 34, 36, 38, 40;

Советская (Покровка) 100, 102, 104, 110, 112, 114, 90, 92, 94, 96.

23.12.2022 с 09:00 до 16:00 Балакинская 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 140;

Братьев Худояровых 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45;

Волгодонская 100, 95, 96, 97, 98;

Долинная 24, 26, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 73, 75, 77;

Мурманская 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50;

Отечественная 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;

Перова 153, 155;

ШУО-0,4кВ от ТП-3858 Перова -Братьев Худояровых.

26.12.2022 с 09:00 до 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) Белявского 8;

Докучаева 3, 9;

Коминтерна 10, 10г, 12г, 20, 21г, 3, 4, 9;

Репина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Салдинская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6, 8;

Гаражные боксы Докучаева;

Гаражи (88 боксов) Салдинская.

26.12.2022 с 14:00 до 16:00 Зари 67а;

Парковая 17;

Насосная холодной воды Парковая 17 /Зари 67;

наружное освещение ТП-2093.

26.12.2022 с 15:00 до 16:00 п. Черноисточинск: Кирова 14;

Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 23 А, 23А, 25, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

27.12.2022 с 09:00 до 13:00 Зари 11, 21, 33, 5, 5а;

Реклама Вагоностроителей — Зари (у универсама «Пихтовые горы»);

Усилитель Зари 5 (5под);

магазин продовольственных товаров Зари в р-не ж/д № 11;

наружное освещение ТП-2094.

27.12.2022 с 09:00 до 16:00 Балакинская 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92;

Братьев Худояровых 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Вишневая 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79/2, 81, 83-1, 83-2;

Долинная 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Ленская 64, 66, 72, 78, 82;

Мурманская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Отечественная 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9;

Дом Долинная 29/68;

ТП-3859.

27.12.2022 с 10:00 до 13:00 с. Покровское: Садовая 2-8, 10-24; 3-15, 1а;

Космонавтов 9, 9а, 11, 16, 14, 18;

Победы 20, 21;

Мира 1-29, 2.

27.12.2022 с 13:30 до 16:00 Мира 67, 69, 71;

Победы 20, 20а, 22;

магазин промышленных товаров Мира 71 (бывш. кв. 3);

Магазин «Светлана» Мира 71-43;

Магазин «Нефертити» Мира 71-59,74;

РСПД (Распред. сеть передачи данных) Мира 71/18;

нежилое помещение Победы 22 пом. 1072;

Магазин «Ткани» Победы 22-73,74.

с 27.12.2022 23:00 по 28.12.2022 23:00 (2 раза по 15 минут для перевода нагрузки) Спортивно-оздоровительный комплекс Тагилстроевская ГГМ, район парка Победы.

28.12.2022 с 09:00 до 16:00 Металлургов 13, 15, 17 А, 46, 7а;

гараж Металлургов квартал 20;

гаражный бокс Металлургов литер А 1;

нежилое здание (гараж) Металлургов;

Диспетчерский пункт Металлургов.

с 28.12.2022 11:00 по 29.12.2022 16:00 (ежедневно, с включением на ночь) с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9;

Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8;

Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А;

Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А;

8 Марта 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ЩУО — 0,4 кВ Гагарина автодорога с. Сулём — д. Илим;

ПУ-6120А с. Сулем

29.12.2022 с 09:00 до 13:00 Зари 11, 19, 21, 21 Б, 21а, 3;

Усилитель Зари 11 (1 под.);

«Ситилаб» Зари 11-181;

Ломбард Зари 11-75;

Усилитель Зари 3 (1 под);

Офис Зари 3, кв. 4;

Магазин продовольственных товаров Зари в р-не ж/д № 11;

Установка катодной защиты Зари в районе жилого дома № 5.