В Краснотурьинске мужчина избил прохожего на глазах у его жены и детей

Все произошло в один из вечеров около здания школы №23. Злоумышленник и его друзья, будучи пьяными, намеренно спровоцировали конфликт с прохожим, который гулял по улице с женой и двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.