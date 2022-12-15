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В Краснотурьинске мужчина избил прохожего на глазах у его жены и детей

Сегодня, 09:12
Фото: 1MI
В Краснотурьинске перед судом предстанет мужчина, избивший прохожего на глазах у его жены и детей. Дело заведено по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Все произошло в один из вечеров около здания школы №23. Злоумышленник и его друзья, будучи пьяными, намеренно спровоцировали конфликт с прохожим, который гулял по улице с женой и двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Удары своей жертве злоумышленники наносили и по разным частям тела, в том числе по голове. После обвиняемый вытащил нож и воткнул его в грудь избитого. Мужчина выжил.

Известно, что обвиняемый вышел из тюрьмы в этом году. Уголовное дело направлено в суд. В отношении двоих соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

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