В Краснотурьинске мужчина избил прохожего на глазах у его жены и детей

Все произошло в один из вечеров около здания школы №23. Злоумышленник и его друзья, будучи пьяными, намеренно спровоцировали конфликт с прохожим, который гулял по улице с женой и двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Удары своей жертве злоумышленники наносили и по разным частям тела, в том числе по голове. После обвиняемый вытащил нож и воткнул его в грудь избитого. Мужчина выжил.
Известно, что обвиняемый вышел из тюрьмы в этом году. Уголовное дело направлено в суд. В отношении двоих соучастников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.