В Минэнерго Подмосковья отчитались о создании сервиса для учета ТСО

Глава Минэнерго по региону Александр Самарин рассказал, что два ведомства объединились для создания специального сервиса, который должен располагать данными о территориальных сетевых компаниях, функционирующих в пределах Московской области. На нем размещены данные об электронных адресах сетевых организаций, которые помогают населению решить текущие вопросы по восстановлению, ремонту и подаче электроснабжения. Также на сайте можно оставить заявку на технологическое присоединение к электросетям.