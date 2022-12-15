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В Минэнерго Подмосковья отчитались о создании сервиса для учета ТСО

Сегодня, 14:54
Фото: piqsels.com
Московское областное УФАС РФ при участии Министерства энергетики МО создало интерактивный сервис для определения территориальной сетевой организации (ТСО).

Как сообщает newizv.ru, с 13 декабря текущего года на основе соглашения о взаимодействии Федеральной антимонопольной службы РФ и правительства Подмосковья заработала интерактивная карта объектов электросетевого хозяйства с зонами действия территориальных сетевых организаций региона.

Данный интерактивный сервис был введен в оборот для того, чтобы население области могло самостоятельно установить, какая организация курирует определенный населенный пункт в пределах региона. Целью работы сервиса является предоставление актуальных сведений о сетевой компании, в которую жильцам района или населенного пункта необходимо будет обращаться для подключения к электросетям.

Глава Минэнерго по региону Александр Самарин рассказал, что два ведомства объединились для создания специального сервиса, который должен располагать данными о территориальных сетевых компаниях, функционирующих в пределах Московской области. На нем размещены данные об электронных адресах сетевых организаций, которые помогают населению решить текущие вопросы по восстановлению, ремонту и подаче электроснабжения. Также на сайте можно оставить заявку на технологическое присоединение к электросетям.

Замглавы УФАС РФ по Подмосковью Алексей Азаренко рассказал о положительном опыте взаимодействия Минэнерго МО и Управления областной ФАС, направленном на разработку интерактивной карты, что, в свою очередь, обеспечило максимальную доступность энергетической инфраструктуры для местных жителей и стабильное жизнеобеспечение Московской области в целом.

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