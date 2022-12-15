В Нижнем Тагиле чиновники обсудят закрытие школ и садиков на карантин

16 декабря в Нижнем Тагиле специалисты управления образования примут участие в совещании, посвященном организации учебного процесса в городе. По итогам будет решено, введут ли ограничительные меры в учебных и дошкольных учреждениях города.
О предстоящей встрече специалистов корреспонденту TagilCity.ru заместитель начальника управления образованием Нижнего Тагила Татьяна Гура. Пока в школах ситуация не изменилась.,
По информации TagilCity.ru, в школе №32 уроки были сокращены до 30 минут, а в учебном заведении говорят о большом количестве заболевших детей и учителей.
Добавим, что из-за повышенной заболеваемости в поликлиниках Нижнего Тагила закрыли плановый прием здоровых детей. Нагрузка на участковых педиатров с увеличением числа заболевших возросла.