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Вандалы в Екатеринбурге изрубили иномарку топором и пробили стекло арматурой

Сегодня, 04:04
Фото: 1MI
Автомобиль женщины порубили топором неизвестные вандалы на Уралмаше в Екатеринбурге. После хулиганской выходки в лобовом стекле Opel Corsa осталась арматура. Машина была припаркована по улице Уральских Рабочих, 52.

Родственники пострадавшей утверждают, что причинить машине подобные повреждения из мести было некому: автомобилистка — «божий одуванчик» и никому дорогу не переходила. Вандалы оставили разбитое лобовое стекло, побитую топором крышу машины и скрылись с места случившегося. При этом они не украли ни одной вещи из салона Opel Corsa.

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Жертвы хулиганов не могут самостоятельно найти преступников, потому что те не оставили зацепок, а камера уличного видеонаблюдения их не зафиксировала. Пострадавшая сторона обратилась в ЕДДС, однако письменного заявления правоохранителям еще не оставляла, пишет Е1.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Вандалы#Машина#Порча имущества#Криминал
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