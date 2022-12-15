Вандалы в Екатеринбурге изрубили иномарку топором и пробили стекло арматурой

Родственники пострадавшей утверждают, что причинить машине подобные повреждения из мести было некому: автомобилистка — «божий одуванчик» и никому дорогу не переходила. Вандалы оставили разбитое лобовое стекло, побитую топором крышу машины и скрылись с места случившегося. При этом они не украли ни одной вещи из салона Opel Corsa.
Жертвы хулиганов не могут самостоятельно найти преступников, потому что те не оставили зацепок, а камера уличного видеонаблюдения их не зафиксировала. Пострадавшая сторона обратилась в ЕДДС, однако письменного заявления правоохранителям еще не оставляла, пишет Е1.