VK анонсировала новогоднее шоу «VK под шубой»

В этот же день в VK Музыке появится полноценный новогодний альбом со студийными версиями всех треков шоу. Это уникальный сборник, созданный в стиле диско, фанк и R’n’B. Все треки альбома звучат очень стильно, абсолютно по-новому и дарят новогоднее настроение всем слушателям. Альбом был спродюсирован и записан командой VK Records.