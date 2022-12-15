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VK анонсировала новогоднее шоу «VK под шубой»

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI
Праздничное шоу объединит ярчайших представителей российской сцены и удивит зрителей необычными дуэтами. Среди участников: Клава Кока, Мари Краймбрери, Люся Чеботина, 10AGE, The Hatters и другие популярные артисты.

Вместе с легендами российской эстрады они исполнят новые версии известных хитов. В VK Музыке также выйдет праздничный альбом со студийными записями всех 12 треков.

«VK под шубой» пройдёт 28 декабря в 20:23 в официальном сообществе VK Музыки в социальной сети ВКонтакте. В шоу примут участие звёзды VK: 10AGE, Andro, IOWA, ELMAN, escape, Клава Кока, Konfuz, Люся Чеботина, Мари Краймбрери, NЮ, RASA, Тося Чайкина и The Hatters. Все они исполнят популярные новогодние хиты с известными представителями эстрады, имена которых пока держатся в секрете и станут праздничным сюрпризом для зрителей.

В этот же день в VK Музыке появится полноценный новогодний альбом со студийными версиями всех треков шоу. Это уникальный сборник, созданный в стиле диско, фанк и R’n’B. Все треки альбома звучат очень стильно, абсолютно по-новому и дарят новогоднее настроение всем слушателям. Альбом был спродюсирован и записан командой VK Records.

Первый трек альбома — новая версия культовой песни «Звенит январская вьюга» от Валерии и The Hatters — уже доступен в VK Музыке.

Константин Сидорков, директор музыкальных и событийных проектов VK:

Мы подготовили масштабный новогодний проект с участием артистов самой разной величины и калибра. VK — традиционно место встречи Нового года, и в этот мы подарим пользователям яркое и стильное шоу „VK под шубой“, которое удивит зрителей необычными дуэтами и свежим звучанием классических зимних песен, знакомых каждому. Новые версии старых хитов можно будет не только оценить во время просмотра, но и послушать их в любое удобное время. Мы объединили дуэты всех исполнителей на одной пластинке. Пока пользователям доступна только одна песня, остальные 11 появятся в VK Музыке уже 28 декабря.

Виктор Абрамов, CEO VK Records:

Новогодний альбом — уникальный проект VK Records. Благодаря артистам и нашей команде привычные треки обрели совершенно новое звучание, которое приятно удивит слушателей: в записи проекта приняли участие 24 популярных артиста, в итоге получилось 12 абсолютно неожиданных дуэтов. Все треки появятся в VK Музыке в день концерта, перед самым Новым годом!

В шоу «VK под шубой» примут участие и популярные блогеры. Среди них: anastasyiaqueen, Диана Астер, Арина Данилова, НЕМИЛА, Barbiesleepy, Герберы, Владимир Зуев, маша нарциссизм, DIVINEBOYYYY, КАЙ, Лиза Барашик, Maitrei, ponyatowskiy, Валя Денисов, Prudnikov, СОЯ и tatyana_duka.

#Общество#Ирина Кирилова
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