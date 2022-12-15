Водитель автобуса спас потерявшую ноутбук и деньги жительницу Нижнего Тагила

Оказалось, что деньги — не единственное, что было утеряно. Вместе с деньгами Анастасия потеряла и сумку с ноутбуком. В ней — важнейшие для учебы предметы. Друзья задались вопросом: «Что делать?» Они вспомнили, что осуществили перевод денежных средств по номеру телефона — появилась надежда на то, что удастся установить связь с работником общественного транспорта.