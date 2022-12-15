Водитель автобуса спас потерявшую ноутбук и деньги жительницу Нижнего Тагила

Анастасия вместе с друзьями ехала в общественном транспорте по маршруту 33. Компания села в автобус на остановке «Рудоуправление», а покинула машину у «Кинотеатра „Красногвардеец“». Выходя из автобуса, студентка заметила пропажу наличности. В тот момент на помощь пришел шофер: он разрешил жительнице Нижнего Тагила перевести средства на карту.
Оказалось, что деньги — не единственное, что было утеряно. Вместе с деньгами Анастасия потеряла и сумку с ноутбуком. В ней — важнейшие для учебы предметы. Друзья задались вопросом: «Что делать?» Они вспомнили, что осуществили перевод денежных средств по номеру телефона — появилась надежда на то, что удастся установить связь с работником общественного транспорта.
Жительница Нижнего Тагила позвонила. Оказалось, что сумку обнаружили пассажиры и отдали шоферу для сохранности. Водитель автобуса — Фарух Бахадиржанович — передал Анастасии ноутбук. Историей со счастливым концом поделилась тагильчанка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Думаю, если мои спасители увидят этот пост, они непременно узнают себя и им будет приятно услышать слова искренней благодарности, — пишет Анастасия.