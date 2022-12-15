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Водитель автобуса спас потерявшую ноутбук и деньги жительницу Нижнего Тагила

Сегодня, 07:53
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
14 декабря в Нижнем Тагиле случилась история с позитивным концом. Девушка-студентка потеряла денежные сбережения, а потом и ноутбук. Тагильчанку спас водитель автобуса № 33.

Анастасия вместе с друзьями ехала в общественном транспорте по маршруту 33. Компания села в автобус на остановке «Рудоуправление», а покинула машину у «Кинотеатра „Красногвардеец“». Выходя из автобуса, студентка заметила пропажу наличности. В тот момент на помощь пришел шофер: он разрешил жительнице Нижнего Тагила перевести средства на карту.

Оказалось, что деньги — не единственное, что было утеряно. Вместе с деньгами Анастасия потеряла и сумку с ноутбуком. В ней — важнейшие для учебы предметы. Друзья задались вопросом: «Что делать?» Они вспомнили, что осуществили перевод денежных средств по номеру телефона — появилась надежда на то, что удастся установить связь с работником общественного транспорта.

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Жительница Нижнего Тагила позвонила. Оказалось, что сумку обнаружили пассажиры и отдали шоферу для сохранности. Водитель автобуса — Фарух Бахадиржанович — передал Анастасии ноутбук. Историей со счастливым концом поделилась тагильчанка в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Думаю, если мои спасители увидят этот пост, они непременно узнают себя и им будет приятно услышать слова искренней благодарности, — пишет Анастасия.
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#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Помощь#Автобус#Водитель#Город
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