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160,6 млн будет направлено на оснащение школ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI
На материальное оснащение трех школ Нижнего Тагила в 2023 году планируется направить 160,6 миллиона рублей. В городе создадут «Кванториум» на базе лицея № 39. Также современное оборудование появится в школах № 48 и № 32.

Часть этих средств будет направлена в школу № 48, которая должна открыться после капитального ремонта к новому учебному году. 121,9 миллиона получит школа № 32. Это образовательное учреждение должно быть отремонтировано в течение 2023 года и вновь принять учеников к конце декабря. Школьники на время проведения работ будут распределены по трем близлежащим школам.

В связи с открытием «Кванториума» на базе лицея № 39 на оснащение учебно-наглядным оборудованием будет выделено 7,8 миллиона рублей. Образовательное учреждение уже прошло отбор в Свердловской области, — рассказала заместитель начальника Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.

Помимо оснащения, на капитальный ремонт помещений для нового в Нижнем Тагиле «Кванториума» потратят 34,2 миллиона рублей.

Напомним, капремонт школы № 32 должен быть завершен к 31 декабря 2023 года. Финансирование на проведение работ получено из федерального, областного и местного бюджетов.

Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
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#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школы#Оснащение#Деньги#Средства#Евгения Сафина
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