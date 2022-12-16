160,6 млн будет направлено на оснащение школ в Нижнем Тагиле

Часть этих средств будет направлена в школу № 48, которая должна открыться после капитального ремонта к новому учебному году. 121,9 миллиона получит школа № 32. Это образовательное учреждение должно быть отремонтировано в течение 2023 года и вновь принять учеников к конце декабря. Школьники на время проведения работ будут распределены по трем близлежащим школам.