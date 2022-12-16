160,6 млн будет направлено на оснащение школ в Нижнем Тагиле

Часть этих средств будет направлена в школу № 48, которая должна открыться после капитального ремонта к новому учебному году. 121,9 миллиона получит школа № 32. Это образовательное учреждение должно быть отремонтировано в течение 2023 года и вновь принять учеников к конце декабря. Школьники на время проведения работ будут распределены по трем близлежащим школам.
В связи с открытием «Кванториума» на базе лицея № 39 на оснащение учебно-наглядным оборудованием будет выделено 7,8 миллиона рублей. Образовательное учреждение уже прошло отбор в Свердловской области, — рассказала заместитель начальника Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.
Помимо оснащения, на капитальный ремонт помещений для нового в Нижнем Тагиле «Кванториума» потратят 34,2 миллиона рублей.
Напомним, капремонт школы № 32 должен быть завершен к 31 декабря 2023 года. Финансирование на проведение работ получено из федерального, областного и местного бюджетов.