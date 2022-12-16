79 ярмарок будут организованы для тагильчан в 2023 году

Проводиться будут как регулярные, так и тематические ярмарки, например «Православная». Отдельно для садоводов администрация Нижнего Тагила организует сельскохозяйственные ярмарки. На каждой из них продавцам будут предоставлены от 30 до 70 торговых мест.