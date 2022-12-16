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79 ярмарок будут организованы для тагильчан в 2023 году

Сегодня, 13:54
Фото: 1MI
План проведения ярмарок на 2023 год утвердил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Всего в течение года будет проведено 79 мероприятий различной тематики.

Проводиться будут как регулярные, так и тематические ярмарки, например «Православная». Отдельно для садоводов администрация Нижнего Тагила организует сельскохозяйственные ярмарки. На каждой из них продавцам будут предоставлены от 30 до 70 торговых мест.

  Название Вид ярмарки Даты проведения Место проведения Количество торговых мест
1 «Для всей семьи» универсальная

13.01.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а

50

 
2 «Для всей семьи» универсальная

19-20.01.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25

30

 
3 «Для всей семьи» универсальная

27.01.

10.00-18.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 30
4 «Для всей семьи» универсальная

03.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
5 «Для всей семьи» универсальная

08-09.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
6 «Для всей семьи» универсальная

10.02.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
7 «Для всей семьи» универсальная

15-16.02.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
8 «Для всей семьи» универсальная

16-17.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
9 «Для всей семьи» универсальная

22-23.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
10 «Для всей семьи» универсальная

24.02.

10.00-18.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 30
11 «Для всей семьи» универсальная

03.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
12 «Для всей семьи» универсальная

10.03.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
13 «Для всей семьи» универсальная

15-16.03.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
14 «Для всей семьи» универсальная

16-17.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
15 «Для всей семьи» универсальная

22-23.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
16 «Весеннее настроение» универсальная

24.03.

10.00-18.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
17 «Для всей семьи» универсальная

29-30.03. 

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
18 «Весеннее настроение» универсальная

31.03.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 30
19 «Весеннее настроение» универсальная

06-07.04.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
20 «Весеннее настроение» универсальная

13-14.04.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
21 «Весеннее настроение» универсальная

19-20.04.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
22 «Весеннее настроение» универсальная

20-21.04.

10.00-18.00 

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
23 «Весеннее настроение» универсальная

26-27.04.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
24 «Весеннее настроение» универсальная

27-28.04.

10.00-18.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
25 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная

04-05.05.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
26 «Весеннее настроение» универсальная

10-11.05.

10.00-18.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
27 «Весеннее настроение» универсальная

11-12.05.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 30
28 «Весеннее настроение» универсальная

17-18.05.

10.00-18.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
29 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная

18-19.05.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
30 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная

24-25.05.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
31 «Весна идет» специализированная сельскохозяйственная

25-26.05.

10.00-19.00 

 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 50
32 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

01-02.06.

10.00-19.00 

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
33 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

07-08.06.

10.00-19.00 

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
34 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

08-09.06.

10.00-19.00 

 Площадка по улице Юности, 47а 30
35 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

14-15.06.

10.00-19.00 

 Площадка по улице Юности, 47а 30
36 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

15-16.06.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
37 «С ярмарки на дачу» специализированная сельскохозяйственная

21-22.06.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
38 «С ярмарки на дачу»

универсальная

22-23.06.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
39 «С ярмарки на дачу» универсальная

29-30.06.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а

 

30
40 Православная специализированная

26.06–03.07.

10.00-19.00

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
41 «С ярмарки на дачу» универсальная

06-07.07.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
42 «С ярмарки на дачу» универсальная

13-14.07.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
43 «С ярмарки на дачу» универсальная

19-20.07.

10.00-19.00 

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
44 «С ярмарки на дачу» универсальная

20-21.07.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
45 «С ярмарки на дачу» универсальная

26-27.07.

10.00-19.00 

 Площадка по улице Юности, 47а 70
46 «Дачный сезон» универсальная

27-28.07.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
47 «Дачный сезон» универсальная

03-04.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
48 «Дачный сезон» универсальная

09-10.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
49 «Дачный сезон» универсальная

10-11.08.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
50 «Дачный сезон» универсальная

16-17.08.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
51 «Для всей семьи» специализированная сельскохозяйственная

17-18.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
52 «Для всей семьи» специализированная сельскохозяйственная

23-24.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
53 «Дачный сезон» специализированная сельскохозяйственная

24-25.08.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 50
54 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

31.08-01.09.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
55 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

06-07.09.

10.00-19.00 

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
56 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

07-08.09.

10.00-19.00 

 Площадка по улице Юности, 47а 70
57 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

13-14.09.

10.00-19.00 

 Площадка по улице Юности, 47а 70
58 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

14-15.09.

10.00-19.00 

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
59 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

20-21.09.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
60 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

28-29.09.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
61 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

05-06.10.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
62 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

12-13.10.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 30
63 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

18-19.10.

10.00-19.00 

 

 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 70
64 «Дары осени» специализированная сельскохозяйственная

19-20.10.

10.00-19.00 

 Площадка по улице Юности, 47а 70
65 «Дары осени» универсальная

25-26.10.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 30
66 «Дары осени» универсальная

26-27.10.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
67 «Для всей семьи» универсальная

03.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
68 «Для всей семьи» универсальная

08-09.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 50
69 «Для всей семьи» универсальная

10.11.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
70 «Для всей семьи» универсальная

15-16.11.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
71 «Для всей семьи» универсальная

17.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
72 «Для всей семьи» универсальная

22-23.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
73 «Для всей семьи» универсальная

24.11.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70
74 «Для всей семьи» универсальная

01.12.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 50
75 «Для всей семьи» универсальная

06-07.12.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
76 «Для всей семьи» универсальная

08.12.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
77 «Для всей семьи» универсальная

15.12.

10.00-19.00		 Площадка по улице Юности, 47а 70
78 «Для всей семьи» универсальная

20-21.12.

10.00-19.00		 Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25 30
79 «Для всей семьи» универсальная

29.12.

10.00-19.00		 Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15 70

 

#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Владислав Пинаев#Постановление#Ярмарка#Продажа#Евгения Сафина
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