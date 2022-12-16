79 ярмарок будут организованы для тагильчан в 2023 году

Проводиться будут как регулярные, так и тематические ярмарки, например «Православная». Отдельно для садоводов администрация Нижнего Тагила организует сельскохозяйственные ярмарки. На каждой из них продавцам будут предоставлены от 30 до 70 торговых мест.
|Название
|Вид ярмарки
|Даты проведения
|Место проведения
|Количество торговых мест
|1
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
13.01.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|
50
|2
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
19-20.01.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|
30
|3
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
27.01.10.00-18.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|30
|4
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
03.02.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|5
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
08-09.02.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|6
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
10.02.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|7
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
15-16.02.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|8
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
16-17.02.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|9
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
22-23.02.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|10
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
24.02.10.00-18.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|30
|11
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
03.03.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|12
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
10.03.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|13
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
15-16.03.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|14
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
16-17.03.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|15
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
22-23.03.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|16
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
24.03.10.00-18.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|17
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
29-30.03.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|18
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
31.03.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|19
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
06-07.04.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|20
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
13-14.04.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|21
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
19-20.04.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|22
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
20-21.04.
10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|23
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
26-27.04.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|24
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
27-28.04.10.00-18.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|25
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|
04-05.05.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|26
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
10-11.05.10.00-18.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|27
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
11-12.05.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|28
|«Весеннее настроение»
|универсальная
|
17-18.05.10.00-18.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|29
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|
18-19.05.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|30
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|
24-25.05.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|31
|«Весна идет»
|специализированная сельскохозяйственная
|
25-26.05.
10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|50
|32
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
01-02.06.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|33
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
07-08.06.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|34
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
08-09.06.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|35
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
14-15.06.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|36
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
15-16.06.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|37
|«С ярмарки на дачу»
|специализированная сельскохозяйственная
|
21-22.06.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|38
|«С ярмарки на дачу»
|
универсальная
|
22-23.06.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|39
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
29-30.06.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|
30
|40
|Православная
|специализированная
|
26.06–03.07.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|41
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
06-07.07.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|42
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
13-14.07.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|43
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
19-20.07.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|44
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
20-21.07.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|45
|«С ярмарки на дачу»
|универсальная
|
26-27.07.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|46
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
27-28.07.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|47
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
03-04.08.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|48
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
09-10.08.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|49
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
10-11.08.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|50
|«Дачный сезон»
|универсальная
|
16-17.08.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|51
|«Для всей семьи»
|специализированная сельскохозяйственная
|
17-18.08.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|52
|«Для всей семьи»
|специализированная сельскохозяйственная
|
23-24.08.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|53
|«Дачный сезон»
|специализированная сельскохозяйственная
|
24-25.08.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|50
|54
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
31.08-01.09.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|55
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
06-07.09.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|56
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
07-08.09.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|57
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
13-14.09.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|58
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
14-15.09.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|59
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
20-21.09.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|60
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
28-29.09.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|61
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
05-06.10.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|62
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
12-13.10.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|63
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
18-19.10.
10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|70
|64
|«Дары осени»
|специализированная сельскохозяйственная
|
19-20.10.
10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|65
|«Дары осени»
|универсальная
|
25-26.10.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|30
|66
|«Дары осени»
|универсальная
|
26-27.10.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|67
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
03.11.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|68
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
08-09.11.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|50
|69
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
10.11.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|70
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
15-16.11.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|71
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
17.11.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|72
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
22-23.11.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|73
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
24.11.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70
|74
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
01.12.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|50
|75
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
06-07.12.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|76
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
08.12.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|77
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
15.12.10.00-19.00
|Площадка по улице Юности, 47а
|70
|78
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
20-21.12.10.00-19.00
|Площадка возле ООО «Современник», проспект Ленина, 25
|30
|79
|«Для всей семьи»
|универсальная
|
29.12.10.00-19.00
|Площадка возле ТЦ «Заря», улица Зари, 15
|70