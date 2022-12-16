Банкротство КРЗ в Нижнем Тагиле: взаимные судебные иски, долги и убытки в 1,75 млрд

По мнению конкурсного управляющего Максима Коурова, арендаторы площадей НАО «НТКРЗ» в своих целях использовали две схемы бизнеса. Это приводило к тому, что тагильское предприятие не получало прибыль и несло убытки. Долги росли, требования кредиторов и ФНС не погашались.
Первая схема использовалась два года. Суть заключалась в том, что заказчик ООО «Прайдгрупп» подписывал договор на изготовление продукции с переработчиком — НТКРЗ. Тагильский завод обязался выполнить из предоставленного заказчиком сырья работу по изготовлению готовой продукции, а второй участник договора — ООО «Прайдгрупп» — обязуется оплатить и принять результат работ.
ООО «Прайдгрупп» (директор Руслан Кутепов), а в дальнейшем ООО «УК «Восточная» (гендиректор Раеф Салихов) и ООО «НЛК» (гендиректор Рифат Хасанов) выдавали займы для частичной оплаты задолженности перед работниками НАО «НТКРЗ» и для погашения эксплуатационных расходов по переработке, — поясняется в обращении конкурсного управляющего.
Денежные средства при этом, поясняет Максим Коуров, в обход расчетного счета поступали непосредственно работниками и ресурсоснабжающим организациям за НАО «НТКРЗ», с нарушением очередности удовлетворения текущих требований, установленной законом о банкротстве. В дальнейшем все изготовление продукции происходило на мощностях НТКРЗ, а реализовывал продукцию по рыночным ценам и получал прибыль второй участник договора — ООО «Прайдгрупп». Прибыль аккумулировалась в ООО «Прайдгрупп», а расходы нес НАО «НТКРЗ», при том, что у завода были долги перед Федеральной налоговой службой и кредиторами.
В 2017 году началось конкурсное производство НТКРЗ, схема работы поменялась. Бывший конкурсный управляющий — Фарид Шагалиев из Екатеринбурга — сдал компаниям (ООО «Прайдгрупп», УК «Восточная», ООО «НЛК», ООО «Комплектсервис») площади НТЗМК в аренду.
С тех пор, по информации Коурова, ООО «НЛК» вела полномасштабную деятельность на мощностях НТКРЗ, ООО «Прайдгрупп» предоставляло сырье, ООО «Комплектсервис» (по данным СПАРК, зарегистрировано в Ивановской области) реализовывал готовую продукцию, а УК «Восточная» поддерживала инфраструктуру завода, заключив договоры с ресурсоснабжающими организациями.
Директор ООО «Комплектсервис» Алексей Перминов подтвердил TagilCity.ru то, что его компания занималась содержанием всей площадки, однако деньги за это возмещены не были. Это станет поводом для ответного обращения в суд.
Содержание всей площадки (электропитание, водо- и теплоснабжение) несли на себе арендаторы и собственники помещений. При условии, что площадь, занимаемая ими, составляет 1/3 от всей площади завода. То есть в структуре платежей этих компаний были платежи на поддержку работоспособности всей площади НАО «НТКРЗ», а это более 10 миллионов рублей, что будет подтверждено в скором времени встречными исками в адрес НАО «НТКРЗ» и конкурсного управляющего, — пояснил Алексей Перминов TagilCity.ru.
Вся деятельность в рамках второй бизнес-схемы опять привела к увеличению долгов НАО «НТКРЗ», поясняет Коуров: за время такой работы НАО «НТКРЗ» не получало денежные средства, задолженность перед налоговой росла, требований кредиторов не погашались. Это подтвердила камеральная проверка в отношении ООО «Прайдгрупп» от 9 февраля 2021 года.
Помимо этого убытки генерировались и в ООО «НЛК». Ее директором является Рифат Хасанов, участником Михаил Скороходов, а исполнительным директором — Алексей Перминов.
Все убытки генерировались на НАО «НТКРЗ», ООО «Нижнетагильская литейная компания», а реальные прибыли выводились в пользу бенефициаров, — сообщил TagilCity.ru конкурсный управляющий Максим Коуров.
В 2022 году представитель конкурсного управляющего побывал на заводе в Нижнем Тагиле и установил, что на НТКРЗ скрыто работает компания «ЛиТекс» (по данным системы СПАРК, генеральный директор — Сергей Стерлягов). Специалист предположил, что данная компания дублирует деятельность ООО «НЛК». А работники ООО «НЛК» были переведены в «ЛиТекс».
В итоге, общая задолженность НАО «НТКРЗ» перед налоговой превышает 650 млн рублей, сумма требований кредиторов — 550 млн рублей. А у ООО «НЛК» с признаками преднамеренного банкротства (его выявила временный управляющий Ермакова А.С.) задолженность перед налоговой составляет 120 млн рублей.
Информацию о проблемах с доступом на территорию НТКРЗ редакции рассказали сотрудники фирм-арендаторов. Вход на завод разрешен только сотрудникам НАО «НТКРЗ», в штате которого есть несколько человек.
На завод не допускаются те компании, с которыми арендные отношения были на законных основаниях расторгнуты. Директора и собственники данных компаний еще с 2021 года неоднократно уведомлялись об отсутствии у них какого-либо права осуществлять пропуск сотрудников на территорию завода и использовать имущество НАО «НТКРЗ», — сообщил корреспонденту Максим Коуров.
Ранее доступ на территорию завода обеспечивала УК «Восточная». Алексей Перминов сообщил TagilCity.ru, что услуги по охране имущества НАО «НТКРЗ» в размере 6 миллионов рублей не были оплачены:
Хочу заметить, что УК «Восточная» оказывала услуги контрольно-пропускного режима с 2019 года, за это время (3 года) конкурсными управляющими было оплачено — 0 руб за сохранность конкурсной массы».
По информации Максима Коуров, задолженность руководства ООО «Комплектсервис», ООО «УК Восточная», ООО «ЛиТекс» перед сотрудниками составляет порядка 15 миллионов рублей, зарплату не платили с июля 2022 года. Задолженность перед работниками ООО «НЛК» — 16 миллионов рублей, сообщил редакции конкурсный управляющий.
Задолженность в нашей компании с июня месяца, но про деньги вообще молчат, — сообщил корреспонденту TagilCity.ru сотрудник УК «Восточная».
Законный способ защиты нарушенных прав работников это обращение в Прокуратуру и в Трудовую инспекцию, — отметил конкурсный управляющий Максим Коуров.
Коуров заверил, что если сотрудники направят к нему обращение по поводу возможности забрать личные вещи и документы с территории завода, то согласование доступа и рассмотрение этого обращения будет проходить в установленном законом порядке.
Представитель НАО «НТКРЗ» обратился к Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с обращением о деле завода-банкрота и всех нюансов (копия обращения есть в распоряжении редакции). В документе он изложил всю историю, а также предупредил, что будет консервировать завод на зиму, то есть доступ будет закрыт. Кроме того, он предположил, что можно ожидать незаконное проникновение на территорию НТКРЗ и провокации.
При осуществлении конкурсным управляющим НАО «НТКРЗ» своих обязанностей, в том числе мероприятий по обеспечению сохранности имущества завода, группой лиц могут быть предприняты попытки незаконного проникновения на территорию площадки, а также силовое удержание имущества завода с вызовами правоохранительных органов, а также прочие провокации, — написал представитель НАО «НТКРЗ» в обращении к главе региона.
Помимо этого копии обращения получили прокурор Свердловской области Борис Крылов, начальник УФСБ России по региону Алексей Зиновьев, начальник ГУ МВД Александр Мешков, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров и Уральское управление Ростехнадзора.