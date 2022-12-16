Банкротство КРЗ в Нижнем Тагиле: взаимные судебные иски, долги и убытки в 1,75 млрд

Представитель НАО «НТКРЗ» обратился к Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с обращением о деле завода-банкрота и всех нюансов (копия обращения есть в распоряжении редакции). В документе он изложил всю историю, а также предупредил, что будет консервировать завод на зиму, то есть доступ будет закрыт. Кроме того, он предположил, что можно ожидать незаконное проникновение на территорию НТКРЗ и провокации.