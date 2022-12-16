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Более 200 тысяч туристов ожидаются в Свердловской области на Новый год

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
В новый год в Свердловской области ожидается более 200 тысяч туристов. Это превысит прошлогодний результат, сообщила директор регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова на пресс-конференции.

В прошлом году в новогодние каникулы Свердловскую область посетили более 140 тысяч человек. Они побывали в горнолыжных центрах, театрах, музеях и праздничных мероприятиях, отметила Туканова.

По ее словам, уже 80% всего номерного фонда Свердловской области забронированы. Наибольшей популярностью пользуются загородные места около природных парков, горнолыжных центров и достопримечательностей. В частности, выоким спросом пользуется северное направление от Невьянска и Нижнего Тагила.

Всего в Свердловской области за 11 месяцев 2022 года побывали более двух миллионов туристов.

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#Ирина Кирилова#Свободное время#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Туризм#Туристы#Новый год
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