Более 200 тысяч туристов ожидаются в Свердловской области на Новый год

В прошлом году в новогодние каникулы Свердловскую область посетили более 140 тысяч человек. Они побывали в горнолыжных центрах, театрах, музеях и праздничных мероприятиях, отметила Туканова.
По ее словам, уже 80% всего номерного фонда Свердловской области забронированы. Наибольшей популярностью пользуются загородные места около природных парков, горнолыжных центров и достопримечательностей. В частности, выоким спросом пользуется северное направление от Невьянска и Нижнего Тагила.
Всего в Свердловской области за 11 месяцев 2022 года побывали более двух миллионов туристов.