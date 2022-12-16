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Более 500 млн выделят школам Нижнего Тагила для устранения требований надзорников

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле школы получат более 500 млн рублей на устранение требований надзорных органов.

На реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет направлено 252,4 миллиона рублей.

Это очень большая сумма, она почти в 2,5 раза больше прошлого года и те предписания и требования, которые имеются в учреждениях на сегодняшний день они будут выполнены в полном объеме, — сообщила замначальника управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.
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На мероприятия по повышению уровня антитеррористической безопасности будет направлено 171,1 млн также второй год выделяется большая сумма. планируется проводка и монтаж систем видеонаблюдения на установку ограждения и на прочие антитеррористические мероприятия 128 млн рублей.

Также планируем закрыть те требования, которые выдвинуты надзорными органами и паспортами безопасности и нашими учреждениями. Это средства из местного бюджета. В 2023 году мы надеемся, что закрываем все предписания, которые есть на сегодняшний день, — пояснила Гура.
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Помимо этого, замначальника сообщила, что есть предписания от Роспотребнадзора, обеспечения безопасности. Она отметила, что ответственность за незакрытые предписания несет руководитель учебного заведения.

Для закрытия всех предписаний управления образования по Роспотребнадзору, если брать за последние два года, нам требуется порядка 200 миллионов рублей, — добавила специалист.
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#Юлия Степанова#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Безопасность#Пожарная безопасность#Школа#Управление образования#Мэрия#Татьяна Гура
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