Более 500 млн выделят школам Нижнего Тагила для устранения требований надзорников

На мероприятия по повышению уровня антитеррористической безопасности будет направлено 171,1 млн также второй год выделяется большая сумма. планируется проводка и монтаж систем видеонаблюдения на установку ограждения и на прочие антитеррористические мероприятия 128 млн рублей.