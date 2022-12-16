Четыре мужчины до смерти избили двух приятелей в Верхней Пышме

По данным следствия, сперва четыре друга жестоко избили одного из жителей общежития. Он скончался в больнице на следующий день после происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
После этого один из бойцов решил избить еще одного мужчину. После нападения тот прожил еще два месяца, а потом скончался.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, первого мужчину избили, потому что решили, что он вор, а второго за то, что он жил вместе с первым.
Для того, чтобы доказать вину жителей общежития, было проведено 25 экспертиз и привлечено около 30 свидетелей.