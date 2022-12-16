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Четыре мужчины до смерти избили двух приятелей в Верхней Пышме

Сегодня, 15:01
Фото: 1MI
В Верхней Пышме четыре местных жителя до смерти избили двух своих знакомых в общежитии. Их будут судить.

По данным следствия, сперва четыре друга жестоко избили одного из жителей общежития. Он скончался в больнице на следующий день после происшествия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.

После этого один из бойцов решил избить еще одного мужчину. После нападения тот прожил еще два месяца, а потом скончался.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, первого мужчину избили, потому что решили, что он вор, а второго за то, что он жил вместе с первым.

Для того, чтобы доказать вину жителей общежития, было проведено 25 экспертиз и привлечено около 30 свидетелей.

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#Елена Озерова#Криминал#Новости УрФО#Избиение#Драка#Убийство
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