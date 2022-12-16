До 33 рублей подорожает проезд в Екатеринбурге

Информацию анонсировал глава города Алексей Орлов в ходе пресс-конференции. Подорожание произойдет всего на один рубль – ранее проезд стоил 32 рубля.
Повышение тарифа связано с увеличением расходов на логистику. Льготный проезд при этом не отменяется.
Решение об увеличении стоимости проезда было принято по итогам совещания по долгам «Гортранса». Рассматривалась и возможность увеличение тарифа на три рубля.
В последний раз тариф на проезд в Екатеринбурге увеличивался в феврале – с 28 рублей до 32 рублей, как в метро. Тогда же власти ввели проездной на все виды транспорта.
Напомним, что в Нижнем Тагиле также увеличится стоимость проезда. С 1 января проехать на трамваях можно будет за 24 рубля. А уже с 20 декабря столько же проезд будет стоить в автобусах.