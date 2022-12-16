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До 33 рублей подорожает проезд в Екатеринбурге

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI
Стало известно, что проезд в общественном транспорте Екатеринбурга увеличится до 33 рублей.

Информацию анонсировал глава города Алексей Орлов в ходе пресс-конференции. Подорожание произойдет всего на один рубль – ранее проезд стоил 32 рубля.

Повышение тарифа связано с увеличением расходов на логистику. Льготный проезд при этом не отменяется.

Решение об увеличении стоимости проезда было принято по итогам совещания по долгам «Гортранса». Рассматривалась и возможность увеличение тарифа на три рубля.

В последний раз тариф на проезд в Екатеринбурге увеличивался в феврале – с 28 рублей до 32 рублей, как в метро. Тогда же власти ввели проездной на все виды транспорта.

Напомним, что в Нижнем Тагиле также увеличится стоимость проезда. С 1 января проехать на трамваях можно будет за 24 рубля. А уже с 20 декабря столько же проезд будет стоить в автобусах.

Стало известно, когда в Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте
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#Транспорт#Новости УрФО#Проезд#Автобус#Елена Озерова
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