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Экс-начальник из Алапаевска заплатит 400 тысяч за попытку покровительства в суде

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
Экс-замдиректора муниципального учреждения в Алапаевске признан виновным в покушении на мошенничество.

Приговор вынесен в отношение бывшего замдиректора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что с декабря прошлого года по февраль нынешнего, замначальника был в курсе, что в производстве Арбитражного суда находится дело по иску учреждения к юрлицу о взыскании у него 564 тысяч рублей. Используя свою должность, мужчина сказал представителю юрлица, что может договориться, чтобы сумма была снижена.

Далее экс-начальник, изучив не вступившее в силу решение суда, которым исковые требования учреждения удовлетворены частично и с юрлица в пользу фирмы взыскана неустойка в размере свыше 93 тысяч рублей, ввел сотрудника в заблуждение. То есть он не предпринял действия для снижения суммы, и потребовал передачи ему за работу 100 тысяч рублей.
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Злодеяние не было доведено до конца, так как мужчину задержали полицейские. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Алапаевск#Штраф#Начальник
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