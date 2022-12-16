Экс-начальник из Алапаевска заплатит 400 тысяч за попытку покровительства в суде

Известно, что с декабря прошлого года по февраль нынешнего, замначальника был в курсе, что в производстве Арбитражного суда находится дело по иску учреждения к юрлицу о взыскании у него 564 тысяч рублей. Используя свою должность, мужчина сказал представителю юрлица, что может договориться, чтобы сумма была снижена.