Экс-начальник из Алапаевска заплатит 400 тысяч за попытку покровительства в суде

Приговор вынесен в отношение бывшего замдиректора по экономике, финансам и праву муниципального учреждения. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, с использованием служебного положения). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что с декабря прошлого года по февраль нынешнего, замначальника был в курсе, что в производстве Арбитражного суда находится дело по иску учреждения к юрлицу о взыскании у него 564 тысяч рублей. Используя свою должность, мужчина сказал представителю юрлица, что может договориться, чтобы сумма была снижена.
Злодеяние не было доведено до конца, так как мужчину задержали полицейские. Ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей.