Из-за ОРВИ в Свердловской области рекомендуют возобновить масочный режим

Снова носить маски в случае введения такого режима жителям придется в транспорте, объектах транспортной инфраструктуры, вузах. О такой возможности высказалась замглавы регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на брифинге 16 декабря.



Прежде всего ношение масок важно в местах массового скопления людей, а также на работе, отметила она.