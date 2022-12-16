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Из-за ОРВИ в Свердловской области рекомендуют возобновить масочный режим

Сегодня, 09:24
Фото: 1MI
Масочный режим из-за ситуации с ОРВИ может возобновиться в Свердловской области. Такую рекомендацию дали специалисты Роспотребнадзора.

Снова носить маски в случае введения такого режима жителям придется в транспорте, объектах транспортной инфраструктуры, вузах. О такой возможности высказалась замглавы регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на брифинге 16 декабря.

Прежде всего ношение масок важно в местах массового скопления людей, а также на работе, отметила она.

По данным Роспотребнадзора, эпидпорог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 24%, а среди взрослых — на 109%. Лидирует в настоящее время свиной грипп.

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#Здоровье#Новости УрФО#Маски#ОРВИ#Роспотребнадзор#Елена Озерова
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