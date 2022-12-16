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Кикбоксеры из Нижнего Тагила победили на Кубке России

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
Два воспитанника спортшколы «Старт» из Нижнего Тагила вошли в сборную РФ по кикбоксингу на 2023 год, победив на Кубке России.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил спортсменов-победителей. Это Иван Булдаков и Кирилл Степанов. Тренировал ребят Максим Айсин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Победу спортсмены одержали в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт и поинтфайтинг. Турнир состоялся в Анапе с 8 по 13 декабря. Иван занял 1 место в категории до 54 кг, а Кирилл завоевал «серебро) в весе до 75 кг. Юношам предстоит представить Нижний Тагил и Россию на международных соревнованиях.

Тренер ребят добавил, что это не первое большое достижение его воспитанников. Разные спортсмены неоднократно побеждали на международных турнирах, Чемпионатах России и мира. А недавно Иван Булдаков удостоился звания мастера спорта России международного класса.

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Мэр пообещал подарить спортшколе новогодний подарок - заменить покрытие в спортзале.

#Елена Озерова#Спорт#Нижний Тагил#Победа#Медаль
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