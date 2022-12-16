Кикбоксеры из Нижнего Тагила победили на Кубке России

Победу спортсмены одержали в дисциплинах лоу-кик, лайт-контакт и поинтфайтинг. Турнир состоялся в Анапе с 8 по 13 декабря. Иван занял 1 место в категории до 54 кг, а Кирилл завоевал «серебро) в весе до 75 кг. Юношам предстоит представить Нижний Тагил и Россию на международных соревнованиях.