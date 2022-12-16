Космический кроссовер: новый автобренд появился в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле открылся один из первых дилерских центров зарубежной марки OMODA. Разработчики бренда уделяют особое внимание продвинутым технологиям и автотрендам, поэтому каждая модель отвечает всем веяниям современности. Автомобиль приковывает внимание как внешним дизайном, так и техническим наполнением. К середине следующего года в дилерском центре появятся три разновидности автомобиля OMODA, но уже сейчас к покупке доступен фастбэк-кроссовер C5.
Новый автомобиль OMODA C5 сочетает в себе футуристический дизайн, виртуальное управление и всё для удобства любого водителя — от любителей путешествий до постояльца городских дорог. Особо удивляет необычный дизайн, который значительно отличается от внешнего вида популярных кроссоверов на дорогах Нижнего Тагила. Над внешним видом трудилась целая команда дизайнеров во главе с разработчиком дизайна Chery Стивом Юмом. Плавные линии кузова сочетаются с четкой выштамповкой, тонкими линиями и резным дизайном фар. Но главная фишка, конечно, — необычная решетка радиатора, состоящая из десятка ромбовидных ячеек с алмазными элементами. За счет игры света и тени автомобиль во время движения буквально сияет.
Покупатель может выбрать 13 цветовых решений кузова, а подсветку салона в топовой комплектации менять хоть каждый день.
Внутри OMODA C5 кроется стильный минимализм со множеством функций. Беспроводная зарядка для смартфона, цифровая панель приборов и система мультимедиа с экраном навигации — это лишь часть наполнения базовой комплектации JOY («Джой»). В комплекте идут 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камера заднего вида, датчики парковки, комплекс систем безопасности и многое другое. Минимальная стоимость автомобиля в комплектации Joy («Джой») с учетом всех действующих маркетинговых программ — 1 944 900 рублей.
Топовая модель, ULTIMATE, обойдется дороже базовой JOY. В дополнение к предыдущему оборудованию автомобиль оснащен панорамным люком, датчиками дождя и пакетом ассистентов водителя. Во время движения электронные помощники подсказывают водителю оптимальный маршрут в пробке, предупреждают о фронтальном столкновении, помогают при перестроении и многое другое. Кроме того, усовершенствован и дизайн модели. Салон выполнен из коричневой кожи, а кузов имеет двухцветную окраску, стильные красные элементы отделки. Также при покупке ULTIMATE автолюбитель получает 18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками, полный «зимний» пакет, аварийное удержание в полосе, предупреждение и предотвращение заднего перекрестного столкновения и функцию автоматического переключения дальнего и ближнего света.
Всего модель OMODA C5 включает в себя три комплектации. Каждая оснащена бензиновым двигателем 1.5Т мощностью 147 л. с. Заправлять кроссовер, кстати, можно 92-м бензином. Двигатель авто курирует лучшая в мире, по версии экспертного сообщества Local Cup, вариаторная коробка передач CVT25. За счет такой комплектации автомобиль разгоняется до 100 км/ч всего за 9,9 секунды. А расход топлива на каждую сотню километров варьируется от 5,8 до 9,5 литров, в зависимости от режима.
В Нижнем Тагиле первая модель OMODA представлена в официальном дилерском центре «Оками Тагил» на Восточном шоссе, 3. Уже сейчас автолюбители могут лицезреть новинку, а также записаться на тест-драйв. Консультанты дилера помогут оформить кредит и страховку. После приобретения OMODA C5 «Оками Тагил» предоставляет полный комплекс обслуживания.
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