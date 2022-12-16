Космический кроссовер: новый автобренд появился в Нижнем Тагиле

Новый автомобиль OMODA C5 сочетает в себе футуристический дизайн, виртуальное управление и всё для удобства любого водителя — от любителей путешествий до постояльца городских дорог. Особо удивляет необычный дизайн, который значительно отличается от внешнего вида популярных кроссоверов на дорогах Нижнего Тагила. Над внешним видом трудилась целая команда дизайнеров во главе с разработчиком дизайна Chery Стивом Юмом. Плавные линии кузова сочетаются с четкой выштамповкой, тонкими линиями и резным дизайном фар. Но главная фишка, конечно, — необычная решетка радиатора, состоящая из десятка ромбовидных ячеек с алмазными элементами. За счет игры света и тени автомобиль во время движения буквально сияет.