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На 45% подешевела капуста за год в Свердловской области

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
Значительное снижение цен на овощи зафиксировали специалисты Свердловскстата в ноябре 2022 года по сравнению с ноябрем 2021 года.

Так, в ноябре текущего года килограмм капусты можно было в среднем приобрести в магазинах региона за 21,21 рубля (-45,39%), картофель стоил 27,47 рубля (-30,31%), а морковь — 29,3 рубля (-33,52%).

Кроме того, за год до 120,92 рубля подешевела гречка (-2,72%), а пшено — до 71,35 рубля (-7,36%). Десяток яиц в прошлом месяце стоил 77,61 рубля (-3,93%), килограмм курицы обходился свердловчанам в 167,47 рубля (-6,29%).

Больше всего за год подорожали соль, сахар и молоко. Соль поднялась в цене до 16,84 рубля (+32,95%), сахар стоил 65,42 рубля (+20,25%), а литр молока — 67,71 рубля (+15,81%).

Также зафиксировано повышение стоимости на мясо и рыбу, чай, муку и хлеб, яблоки, рис и вермишель.

Почему дорожают овощи в Свердловской области
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#Евгения Сафина#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Нижний Тагил#Статистика#Продукты#Овощи#Сахар#Молоко
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