Названы победители премии «Самый ОК» 2022 года

В номинации «Фильм года» победила картина «Сердце пармы». Сериал года — «Тетя Марта» от телеканала СТС, история восьмилетней девочки, в одиночку справляющейся с жизненными трудностями. Победителем в номинации «Шоу года» стал проект Первого канала «Голос. Дети». Он регулярно попадал в число номинантов: в 2021 году проекту не хватило 1% до победы. В этом году в номинации «Шоу года» до последнего шла борьба между проектами ТНТ «Импровизация», «России 1» «Песни от всей души» и Первого канала «Голос. Дети».