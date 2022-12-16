Новое оборудование появится в пищеблоках школ Нижнего Тагила

На покупку технологического оборудования для пищеблоков планируется направить 8,5 миллиона рублей. При этом доля финансирования из местного бюджета составит 50%. Аналогичную сумму в 2023 году выделяет областной бюджет, — рассказала замначальника Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.
Также она отметила, что на капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений планируется выделить 38,8 миллиона рублей. На эти средства будут частично заменены окна, отремонтированы туалеты, кровли и внутренние помещения в школах и детских садах.
На расходы по реализации мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда» будет направлено 3,6 миллиона рублей. Планируется провести работы в детском саду с ОВЗ «Солнышко» и школе № 12, — пояснила чиновница.