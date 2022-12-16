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Новое оборудование появится в пищеблоках школ Нижнего Тагила

Сегодня, 08:29
Фото: 1MI
Новым оборудованием оснастят пищеблоки школ в Нижнем Тагиле в 2023 году. Средства будут выделены из местного и областного бюджетов.
На покупку технологического оборудования для пищеблоков планируется направить 8,5 миллиона рублей. При этом доля финансирования из местного бюджета составит 50%. Аналогичную сумму в 2023 году выделяет областной бюджет, — рассказала замначальника Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.

Также она отметила, что на капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений планируется выделить 38,8 миллиона рублей. На эти средства будут частично заменены окна, отремонтированы туалеты, кровли и внутренние помещения в школах и детских садах.

На расходы по реализации мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда» будет направлено 3,6 миллиона рублей. Планируется провести работы в детском саду с ОВЗ «Солнышко» и школе № 12, — пояснила чиновница.
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа#Столовая#Пищеблок#Татьяна Гура
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