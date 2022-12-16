Новые системы видеонаблюдения появятся в образовательных учреждениях Нижнего Тагила

На мероприятия по повышению уровня антитеррористической безопасности образовательных учреждений в 2023 году будет направлено 171,1 миллиона рублей. В текущем году на эти цели было выделено 132 миллиона. Для школ и детских садов планируется закупить, провести и смонтировать там системы видеонаблюдения, а также установить ограждения.