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Новые системы видеонаблюдения появятся в образовательных учреждениях Нижнего Тагила

Сегодня, 08:27
Фото: 1MI
Мероприятия по усилению антитеррористической безопасности в школах и детских садах продолжатся в Нижнем Тагиле в 2023 году. Планируется установить новые системы видеонаблюдения, а также ограждения.

На мероприятия по повышению уровня антитеррористической безопасности образовательных учреждений в 2023 году будет направлено 171,1 миллиона рублей. В текущем году на эти цели было выделено 132 миллиона. Для школ и детских садов планируется закупить, провести и смонтировать там системы видеонаблюдения, а также установить ограждения.

На прочие антитеррористические мероприятия будет направлено 128 миллионов рублей. Планируем закрыть те требования, которые выдвинуты надзорными органами по паспортам безопасности нашим учреждениям, — отметила заместитель начальника Управления образования Нижнего Тагила Татьяна Гура.
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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Школа#Детский сад#Антитеррор#Безопасность#Татьяна Гура
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