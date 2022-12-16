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Обсуждение объектов благоустройства на 2024 год стартовало в Нижнем Тагиле

Сегодня, 07:55
Фото: 1MI
Обсуждение по выбору объектов, которые в первоочередном порядке будут благоустроены в 2024 году, стартовало в Нижнем Тагиле. Оно продлится с 15 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.

Список объектов был сформирован на основании предложений жителей Нижнего Тагила. Сначала проходил этап сбора мнений. По его итогам был составлен список из 12 территорий, которым требуется скорейшая реконструкция, сообщили в пресс-службе администрации города.

В список включены следующие территории:

  • Территория, прилегающая к руслу реки Ежовка, а также пруда. Там планируется возвести смотровую площадку, сделать дорожки для пешеходов и посадить деревья. Также на территории планируется поставить игровую и спортивную зоны, разместить лавочки и сделать парковку.
  • Парк культуры и отдыха металлургов II этап. Здесь планируется ремонт тротуаров и дорожек, установка скамеек, урн, туалета, развить систему освещения и видеонаблюдения, монтировать сцену, провести озеленение и обустроить прибрежную полосу с установкой мостков.
  • Набережная реки Межевая Утка в п. Висимо-Уткинск. Предлагается сделать тротуар, установить скульптуры и городскую мебель. Также предлагается сделать смотровую площадку у водопада, лестницы и наружное освещение.
  • Сквер строителей и площадь на улице Окунева, 22. Предлагается обустроить места для прогулок, восстановить цветники, провести озеленение, отремонтировать постамент памятника строителям.
  • Площадь перед зданием Машиностроительного техникума. Планируется отремонтировать тротуар, выложить плитку на территории перед техникумом, установить лавочки, урны, провести озеленение, а также отремонтировать памятник В. И. Ленину и установить уличные спортивные тренажеры.
  • Сквер в районе многоквартирных домов № 30б, 30, 32, 36 по проспекту Ленинградский. Планируется создание и ремонт тропинок для пешеходов, установка мебели и ограждения, а также игровой и спортивной площадок. Кроме того, предлагается сделать велодорожки и обеспечить доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.
  • Территория в районе дома № 2 по улице Землячки. На этой площадке предлагается обустроить двор, сделать игровую и спортивную площадки.
  • Ленинградский проспект, участок от ул. Дзержинского до ул. Чайковского (нечетная сторона). Тут предлагается расширить пешеходную зону, сделать автопарковки, сделать доступную среду для людей с ОВЗ, а также установить скульптуры.
  • Парк Рудника им. III Интернационала. предлагается очистить территорию от старых деревьев, обустроить дорожки для прогулок и спортивную площадку. Также предлагается сделать сцену для торжественных мероприятий.
  • Парк им. Горького. Здесь предлагается сделать ограждение вокруг парки и велодорожки. Также планируется обустроить главный вход, парковки, установить спортивные и детские площадки. Кроме того, предлагается сделать отдельные площадки для футбола, баскетбола и волейбола.
  • Территория в пределах многоквартирных домов № 5, 7 и 11 на проспекте Строителей.  Предлагается отремонтировать лестницы и обустроить площадки для детских игр и занятий спортом.
  • Территория для благоустройства детской игровой и спортивной площадки в районе дома № 33 по ул. Геологов. 

Каждый горожанин может принять участие в обсуждении вариантов благоустройства городских объектов. Оставить свой голос можно на официальной странице нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в Нижнем Тагиле. Отмечается, что объекты, которые набрали наибольшее количество голосов, будут вынесены на голосование.

Благоустройство Привокзальной площади в Нижнем Тагиле продолжится в 2023 году
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#Город#Касается каждого#Эксклюзив#Новости УрФО#Нижний Тагил#Свердловская область#Голосование#Благоустройство#Нацпроект#Ирина Кирилова
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