Обсуждение объектов благоустройства на 2024 год стартовало в Нижнем Тагиле

Список объектов был сформирован на основании предложений жителей Нижнего Тагила. Сначала проходил этап сбора мнений. По его итогам был составлен список из 12 территорий, которым требуется скорейшая реконструкция, сообщили в пресс-службе администрации города.
В список включены следующие территории:
Каждый горожанин может принять участие в обсуждении вариантов благоустройства городских объектов. Оставить свой голос можно на официальной странице нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в Нижнем Тагиле. Отмечается, что объекты, которые набрали наибольшее количество голосов, будут вынесены на голосование.