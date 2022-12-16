Регоператор списал пени более 20 тысячам свердловчан

За первую половину декабря в рамках акции «Новый год без забот» регоператор «Рифей» списал пени 20 447 жителей севера Свердловской области. Проценты за долг списали у тех потребителей, кто погасил обязательства за пользование услугой.
Для нашей компании это уникальный опыт. Как показывает практика, жители охотно откликаются на предложение о сотрудничестве. Социальная акция позволит многим жителям сэкономить при оплате задолженности, — отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Социальная акция по списанию пени продлится до конца месяца. Условия и правила программы региональный оператор опубликовал на сайте. Также уточнить нюансы акции можно на горячей линии 8-800-250-32-42.