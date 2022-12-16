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Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно

Сегодня, 09:15
Фото: 1MI
В образовательных учреждениях Нижнего Тагила каникулы начнутся досрочно — с 26 декабря. Такое решение приняли в администрации Нижнего Тагила, прислушавшись к рекомендациям регионального Роспотребнадзора.

Представители администрации приняли участие в совещании с Павлом Крековым, заместителем Губернатора Свердловской области.

Следуя рекомендациям областного штаба, мы приняли решение отправить детей на зимние каникулы на неделю раньше, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

По официальным данным, заболеваемость детей в школах Нижнего Тагила находится на уровне 10%. Кроме того, эпидемиологическая обстановка по вирусным инфекциям стабильная, заверили в мэрии.

Детские сады будут работать в прежнем режиме. Кроме того, ограничения не коснутся праздничных мероприятий. Единственное, взрослым рекомендовано ввести масочный режим на рабочих местах, в аудиториях, общественном транспорте.

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Напомним, в городе некоторые классы в разных школах города уходят на дистанционное обучение из-за повышенной заболеваемости. В поликлиниках нагрузка на медиков увеличилась, плановые приемы для здоровых детей закрыты. 

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#Юлия Степанова#Здоровье#Эксклюзив#Нижний Тагил#Дети#Заболеваемость#Карантин#Совещание
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