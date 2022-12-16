Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно

Представители администрации приняли участие в совещании с Павлом Крековым, заместителем Губернатора Свердловской области.
Следуя рекомендациям областного штаба, мы приняли решение отправить детей на зимние каникулы на неделю раньше, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
По официальным данным, заболеваемость детей в школах Нижнего Тагила находится на уровне 10%. Кроме того, эпидемиологическая обстановка по вирусным инфекциям стабильная, заверили в мэрии.
Детские сады будут работать в прежнем режиме. Кроме того, ограничения не коснутся праздничных мероприятий. Единственное, взрослым рекомендовано ввести масочный режим на рабочих местах, в аудиториях, общественном транспорте.
Напомним, в городе некоторые классы в разных школах города уходят на дистанционное обучение из-за повышенной заболеваемости. В поликлиниках нагрузка на медиков увеличилась, плановые приемы для здоровых детей закрыты.