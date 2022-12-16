Школьница из Нижнего Тагила стала призером Финала Национального чемпионата

Напомним, что спортсмены-кикбоксеры Иван Булдаков и Кирилл Степанов заняли 1 и 2 место на Кубке России. А мэр города Владислав Пинаев в качестве новогоднего подарка пообещал подарить заменить в спортивной школе покрытие в спортзале.