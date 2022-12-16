TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Школьница из Нижнего Тагила стала призером Финала Национального чемпионата

Сегодня, 09:09
Фото: Управление образования
Школьница из Нижнего Тагила стала призером Финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

Ученица школы №32 Ксения Лебедкина отличилась по направлению «Организация экскурсионных услуг (в категории учеников в возрасте 14-16 лет). Награду девушке вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает Управление образования.

Педагогом-наставником девушки является Ольга Семенова.

Фото: Управление образования

Напомним, что спортсмены-кикбоксеры Иван Булдаков и Кирилл Степанов заняли 1 и 2 место на Кубке России. А мэр города Владислав Пинаев в качестве новогоднего подарка пообещал подарить заменить в спортивной школе покрытие в спортзале.

Кикбоксеры из Нижнего Тагила победили на Кубке России
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьник из Тагила победил на киберспортивном турниреЛучшего молодого учителя Свердловской области с победой поздравил мэр Нижнего Тагила
#Общество#Новости УрФО#Конкурс#Победа#Школьница#Елена Озерова
Подпишитесь
Школьники Нижнего Тагила уйдут на каникулы досрочно
Сегодня, 09:15
«Дети спят в одежде»: на холод в садике на Гальянке жалуются тагильчане
Вчера, 10:43
Новый год в Нижнем Тагиле. Где купить елку и что показать детям
14 декабря 06:28
Уралвагонзавод встречным иском отсудил у «Горэнерго» 178 млн за долги за отопление
Сегодня, 08:02
Финансирование Молодежного театра в Нижнем Тагиле могут увеличить в 2023 году
Сегодня, 07:51
Более 500 млн выделят школам Нижнего Тагила для устранения требований надзорников
Сегодня, 08:15