Школьница из Нижнего Тагила стала призером Финала Национального чемпионата

Ученица школы №32 Ксения Лебедкина отличилась по направлению «Организация экскурсионных услуг (в категории учеников в возрасте 14-16 лет). Награду девушке вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Об этом сообщает Управление образования.
Педагогом-наставником девушки является Ольга Семенова.
Напомним, что спортсмены-кикбоксеры Иван Булдаков и Кирилл Степанов заняли 1 и 2 место на Кубке России. А мэр города Владислав Пинаев в качестве новогоднего подарка пообещал подарить заменить в спортивной школе покрытие в спортзале.